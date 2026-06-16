Supervisa alcaldesa avance de deportivo en colonia El Nogal

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal realizó un recorrido de supervisión para constatar los avances del nuevo Centro Deportivo Multidisciplinario

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EXPRESO-LA RAZON

Nuevo Laredo continúa fortaleciendo su infraestructura deportiva con espacios modernos, funcionales y dignos para la comunidad y como parte de este compromiso, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal realizó un recorrido de supervisión para constatar los avances del nuevo Centro Deportivo Multidisciplinario (CEDEM), obra que transformará un inmueble que permaneció durante años en desuso y abandono en un espacio de primer nivel para la práctica deportiva.

Durante la visita, la alcaldesa verificó los trabajos de rehabilitación que se desarrollan en el antiguo Centro Acuático Villas, ubicado en la colonia El Nogal, el cual fue reconvertido en un moderno complejo deportivo que permitirá ampliar la oferta de actividades físicas y formativas para niñas, niños, jóvenes y adultos de Nuevo Laredo, tras permanecer más de cinco años en abandono.

Una vez en funcionamiento, el CEDEM tendrá capacidad para atender a cientos de usuarios y albergar disciplinas como gimnasia rítmica, gimnasia artística, ajedrez, taekwondo, karate do, judo, artes marciales mixtas, ritmos latinos y otras actividades recreativas y formativas, fomentando la inclusión, la actividad física, la detección de talentos y la formación integral de atletas.

“En nuestro gobierno creemos firmemente que el deporte transforma vidas y fortalece el tejido social; por eso estamos recuperando espacios que durante muchos años estuvieron abandonados o sin utilizarse para convertirlos en lugares dignos, seguros y funcionales para nuestras familias”, destacó Carmen Lilia Canturosas.

La obra representó una inversión de 8 millones 436 mil 420 pesos y contempla la rehabilitación integral de una superficie de mil 300 metros cuadrados.

Los trabajos incluyeron la demolición y reposición de muro perimetral, rehabilitación de vestíbulo, oficinas y planta alta, reparación de plafones, aplanados, pintura, adecuación de cocina integral, rehabilitación de vestidores, impermeabilización, renovación de cubierta metálica, instalaciones eléctricas, firme de concreto, rehabilitación de gradas, colocación de sistema de climatización, ventiladores, extractores y la instalación de tatami especializado para diversas disciplinas deportivas.

El proyecto consistió además en la reconversión total de la antigua alberca y áreas complementarias para adaptarlas a las necesidades de un centro deportivo multidisciplinario, permitiendo optimizar el uso de la infraestructura pública y ampliar el impacto social y deportivo de este espacio.

Este nuevo espacio contribuirá a fortalecer las estrategias de prevención social mediante el deporte, promoviendo hábitos de vida saludables, la sana convivencia y alejando a niñas, niños y jóvenes de conductas de riesgo; además, permitirá la realización de exhibiciones, torneos y programas de alto rendimiento que seguirán posicionando a Nuevo Laredo como un referente deportivo en la región.

La creación del Centro Deportivo Multidisciplinario forma parte de la estrategia integral impulsada por el Gobierno Municipal para rescatar espacios públicos y convertirlos en puntos de encuentro para las familias neolaredenses.

Durante la actual administración se han rehabilitado y modernizado instalaciones emblemáticas como la Ciudad Deportiva, hoy convertida en un Centro de Alto Rendimiento; el histórico Parque La Junta; las canchas de Polvo Enamorado; la Unidad Deportiva Benito Juárez y diversos espacios recreativos y deportivos distribuidos en distintos sectores de la ciudad.