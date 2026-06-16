VIDEO: Pelota gigante del Mundial causa sorpresa al rodar por calles de San Salvador

Diversas publicaciones aseguraban erróneamente que el hecho había ocurrido en México; sin embargo, el evento se registró en la capital salvadoreña

Una inusual escena registrada durante una intensa lluvia en San Salvador, El Salvador, llamó la atención de miles de usuarios en redes sociales luego de que una enorme pelota inflable decorada con las banderas de distintos países fuera captada mientras avanzaba sin control por una de las principales vialidades de la ciudad.

El objeto, de aproximadamente dos metros de diámetro, fue arrastrado por las corrientes de agua generadas por las precipitaciones y recorrió varios tramos de la vía, sorprendiendo a automovilistas y peatones que presenciaron el incidente. Las imágenes fueron compartidas ampliamente en plataformas como Facebook, X y TikTok, donde rápidamente se viralizaron.

Diversas publicaciones aseguraban erróneamente que el hecho había ocurrido en México; sin embargo, el evento se registró en la capital salvadoreña.

La pelota forma parte de una instalación decorativa relacionada con la próxima Copa Mundial de Futbol de 2026 y se encontraba en las inmediaciones del centro comercial Bambu City Center.

En el video, que acumuló cientos de miles de reproducciones en redes sociales, se observa cómo el inflable avanza impulsado por la corriente mientras varios vehículos circulan por la zona bajo condiciones de lluvia.

La peculiar imagen generó comentarios y reacciones entre usuarios, quienes compararon el episodio con otros objetos arrastrados por inundaciones en distintas ciudades de América Latina.

De lxs creadores del tinaco que agarro carretera en Guadalajara, les presentamos la pelota mundialista que se fue botando a Zona Rosa. 😂😂😂😭😭😭😭 pic.twitter.com/n9kP2mqbUB — Meredith Gay 🛋️✨ (@MerGarza) June 15, 2026

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO