Asesinan a Elvia Ramírez, rescatista de animales; su pareja la encerró junto a sus perros y les prendió fuego

El siniestro causó conmoción en las redes sociales y en la comunidad de Aguascalientes, pues la mujer de 66 años era conocida por rescatar perros en situación vulnerable

El feminicidio de Elvia Ramírez ha causado conmoción en las redes sociales luego de que se confirmara que la mujer de 61 años murió luego de quedar atrapada al interior de un incendio en su domicilio el pasado lunes 27 de julio, hecho que sigue siendo investigado por las autoridades.

Fue la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes quien realizó las diligencias, pero de manera preliminar se cree que Pedro ‘N’, pareja sentimental de Elvia, fue el responsable de haberla encerrado dentro del inmueble luego de él mismo comenzar el incendio en el que moriría.

“El Gobierno de Calvillo informa que en relación con el incendio sucedido la madrugada del pasado lunes 27 de julio en la comunidad de San Tadeo, en el que lamentable murió la señora Elvia, informamos que la persona responsable de provocar el incendio, se encuentra a disposición de las autoridades competentes y encargadas de la procuración de justicia, por lo que es la Fiscalía General del Estado, la encargada de llevar el proceso correspondiente”, dijo el Municipio de Calvillo en su cuenta de Facebook.

¿Qué pasó con Elvia Ramírez, rescatista de animales en Calvillo?

Tras lo ocurrido el pasado 27 de julio, la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo la vinculación a proceso por el feminicidio de Elvia, luego de que el pasado 29 de julio detuvieran a Pedro ‘N’ por su participación en el feminicidio de la mujer activista de animales.

“De acuerdo con las investigaciones, todo ocurrió el 27 de julio de 2026 en un domicilio ubicado sobre la calle Libertad, en la comunidad de San Tadeo, perteneciente al municipio de Calvillo, Aguascalientes. Las indagatorias establecen que el imputado presuntamente inició un incendio en la habitación donde se encontraba la víctima, impidiéndole salir del lugar. Como consecuencia de estos hechos, la víctima fue rescatada con vida por los cuerpos de auxilio y trasladada de inmediato para recibir atención médica especializada; sin embargo, horas más tarde perdió la vida debido a la gravedad de las quemaduras que presentaba”, dijo la Fiscalía de Aguascalientes en su cuenta de FB.