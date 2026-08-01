Estudiante cae del tercer piso de universidad privada en Reynosa; Fiscalía investiga el hecho

A través de un comunicado, la rectoría de la UMAN informó que se activaron los protocolos de emergencia y ofreció plena colaboración con las autoridades para esclarecer las causas del incidente.

POR STAFF

EXPRESO – LA RAZÓN

Un estudiante de 20 años de edad resultó gravemente herido la mañana de este sábado luego de caer del tercer piso de la Universidad México-Americana del Norte, Campus Cima, ubicada en la colonia del mismo nombre.

El hecho se registró alrededor de las 10:45 horas y provocó conmoción entre alumnos. En redes sociales circularon imágenes del joven tirado en el patio central del edificio de cuatro pisos, aunque posteriormente los directivos de la institución pidieron a los estudiantes guardar hermetismo.

Personal de la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos acudió al sitio a bordo de una ambulancia para atender la emergencia. El joven vestía pantalón de mezclilla gris, playera azul y tenis blancos con vivos negros marca Puma RBD Game.

De acuerdo con información preliminar, el estudiante presentó fractura en ambas piernas. Permaneció consciente tras la caída y fue auxiliado en el lugar antes de ser trasladado al Hospital Regional 270 del IMSS para recibir atención médica especializada.

Alumnos señalaron que desde la inauguración del edificio habían advertido a los directivos sobre la altura de los barandales tubulares, que estiman entre 1 metro y 1.20 metros, y consideraron que representan un riesgo. «Faltan protocolos de seguridad», coincidieron.

Más tarde, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado arribaron al campus para iniciar las investigaciones y determinar si se trató de un accidente.

A través de un comunicado, la rectoría de la UMAN informó que se activaron los protocolos de emergencia y ofreció plena colaboración con las autoridades para esclarecer las causas del incidente.

La Fiscalía continuará con las indagatorias para establecer lo ocurrido.