Sheinbaum: URC recibirá a rechazados de la UNAM

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que quienes no ingresen a la UNAM podrán estudiar gratuitamente en la Universidad Rosario Castellanos, como parte de la garantía al derecho a la educación superior.

Por Staff

EXPRESO – LA RAZÓN

Los jóvenes que no logren ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tendrán una alternativa gratuita en la Universidad Rosario Castellanos (URC), informó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria anunció la apertura de espacios en esa institución, con el propósito de garantizar el derecho a la educación de los jóvenes que buscan continuar sus estudios universitarios.

Sheinbaum se refirió al examen de admisión de la UNAM, que presentó fallas técnicas, y señaló que el rector de esa universidad ya anunció el viernes las medidas para resolver la situación.

La presidenta subrayó que lo relevante de fondo es garantizar que todas y todos los jóvenes puedan acceder a la educación superior, independientemente del resultado del examen de ingreso.

“Si hay un estudiante rechazado en ese examen, le vamos a abrir la puerta en la Universidad Rosario Castellanos para que pueda estudiar de manera gratuita”, expresó la mandataria.

El anuncio se realizó durante la supervisión de trabajos de reconstrucción de caminos del Plan General Lázaro Cárdenas, en Santo Domingo Tonalá, Oaxaca.

La Universidad Rosario Castellanos opera bajo un modelo de acceso directo, mediante un curso propedéutico contemplado en su Programa para el Ingreso a la institución.