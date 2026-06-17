Activa la Universidad certificación de oficios y competencias laborales

Con ello permite a la institución validar, de manera oficial, las habilidades de trabajadores, técnicos y artesanos.

POR. STAFF

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) se consolida como entidad de certificación y evaluación del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), lo que permite a la institución validar, de manera oficial, las habilidades de trabajadores, técnicos y artesanos.

Al respecto, el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, informó que esta acreditación nacional permite a la Universidad respaldar conocimientos prácticos, con el objetivo de que las personas que han ejercido un oficio durante años sin una carrera académica puedan obtener un certificado oficial que los avale para continuar y mejorar su desempeño profesional.

“Tenemos varios años que el CONOCER nos certificó y acreditó. Podemos acreditar oficios como plomero, mecánico, albañil. A través de nosotros podemos darles un certificado, les podemos decir que están capacitados para desempeñar cualquier oficio”, indicó.

Comentó también que la Universidad, recientemente, entregó certificaciones de Indicación Geográfica Protegida a productores artesanales de la Cuera Tamaulipeca, lo cual fue gracias al reconocimiento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

“Certificamos a ocho artesanos de la Cuera Tamaulipeca a través del IMPI, y ya están capacitados para seguir trabajando en lo que han laborado toda la vida. Ellos ya están más que certificados, pero esta es una manera de acreditarlos por parte de la Universidad”, apuntó.

Finalmente, resaltó que la UAT se ha fortalecido como entidad certificadora de competencias laborales al contar, actualmente, con un centro de atención y servicio de este programa nacional en el Campus Tampico, además de impulsar el proyecto para establecer próximamente otra oficina en Ciudad Victoria.