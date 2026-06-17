Alerta por formación de potencial ciclón

El sistema se formó en aguas del Golfo de México y provocará lluvias intensas, fuertes rachas de viento y posibles incrementos en ríos y arroyos de la entidad.

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La temporada ciclónica comenzó a mostrar actividad directa para Tamaulipas luego de que la mañana de ayer se formará el potencial ciclón tropical Uno en aguas del Golfo de México, cerca de la frontera norte del estado.

De acuerdo con el reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional, el sistema se localizaba a las 09:00 horas a 105 kilómetros al sur-suroeste de Reynosa y a la misma distancia al suroeste de Corpus Christi, Texas.

El fenómeno presenta vientos sostenidos de 45 kilómetros por hora, rachas de hasta 65 km/h y mantiene un desplazamiento hacia el noreste a nueve kilómetros por hora.

Aunque el centro del sistema se encuentra próximo a la frontera entre México y Estados Unidos, sus extensas bandas nubosas ya generan efectos importantes sobre territorio tamaulipeco.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros en diversas regiones de Tamaulipas y Nuevo León, condiciones que podrían prolongarse durante las próximas horas y ocasionar afectaciones tanto en zonas urbanas como rurales.

Asimismo, para el litoral tamaulipeco se prevén vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de hasta 60 km/h, además de oleaje de entre uno y dos metros de altura.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que las precipitaciones podrían ocasionar incrementos significativos en los niveles de ríos, arroyos, canales y drenes, además de deslaves en zonas serranas, encharcamientos severos e inundaciones en sectores bajos.

También señalaron que la evolución del sistema es monitoreada de manera permanente por organismos de Protección Civil, debido a que su cercanía con Tamaulipas coincide con una amplia disponibilidad de humedad sobre la región, lo que favorece lluvias persistentes y acumulados importantes.

Ante este escenario, se recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar cruzar corrientes de agua, extremar precauciones al conducir y reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades de emergencia.

El potencial ciclón tropical Uno se convierte así en el primer sistema con potencial ciclónico de la temporada que impacta de manera directa las condiciones meteorológicas del noreste del país, manteniendo a Tamaulipas bajo vigilancia permanente.