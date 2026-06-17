Localizan con vida a empresario Anwar Velázquez en Reynosa tras dos días desaparecido

El arquitecto Anwar Velázquez regresó por su propio pie a su domicilio en Reynosa la madrugada de este lunes con golpes leves.

Por. Perla Reséndez

REYNOSA, TAMAULIPAS.- El empresario Anwar Velázquez Salas fue localizado con vida y se encuentra con su familia, luego de dos días de reportarse su desaparición.

El colectivo de búsqueda Lazos Unidos por Encontrarlos confirmó que el arquitecto y empresario había llegado por su propio pie a su domicilio en el municipio de Reynosa, alrededor de las 04:00 horas de este día.

Se reporta que presenta algunos golpes leves, por lo que esta mañana ha sido valorado médicamente y rinde su declaración ante las autoridades.

El empresario había sido reportado como desaparecido el pasado 16 de junio alrededor de las 3:45 de la tarde, cuando conducía su camioneta por el rumbo de la colonia Las Fuentes sección Lomas de la ciudad fronteriza.

Conducía una camioneta Toyota Tacoma 2016 color naranja, y de acuerdo con el reporte de la familia de Velázquez Salas, vestía una playera negra y boina gris, por lo que se implementó un operativo de búsqueda.

De acuerdo con los primeros reportes, el empresario llegó con su camioneta a su domicilio, y se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles de lo que le ocurrió en estos días.