17 junio, 2026

17 junio, 2026

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Madre e hijo resultan heridos tras caída de moto en plena vía pública; el video alarma en redes sociales

El video se volvió viral en las redes sociales tras mostrar cómo la mujer al caer tuvo que sujetar a su bebé en brazos para evitar que sufriera algún daño
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En redes sociales se ha viralizado cómo un hombre dejó caer a su pareja y su bebé en plena vía pública luego de que el conductor de la motocicleta estuviera intentando realizar una de las maniobras conocidas como “caballito”, la cual consiste en levantar la motocicleta en una rueda.

El video se volvió viral en las redes sociales tras mostrar cómo la mujer al caer tuvo que sujetar a su bebé en brazos para evitar que sufriera algún daño tras caer en movimiento, por lo que después fue asistida por testigos que vieron el fuerte accidente en el sitio del cual se desconoce la ubicación.

¿De cuánto es la multa por no usar protección mientras conduces una motocicleta?

En la Ciudad de México, la multa por no portar caso, va de 20 a 30 UMAs, lo que sería alrededor de 2346 a 3519 pesos mexicanos, además de que resta al menos 3 puntos en tu licencia de conducir, además de que tu vehículo puede ser llevado al corralón lo que además es una sanción extra.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO

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