Sin sentencia, uno de cada cuatro reos

Los cinco CEDES del estado albergan a 4,038 personas; 1,066 permanecen en prisión preventiva mientras se resuelven sus procesos. Reynosa concentra la mayor proporción de internos sin sentencia

Por. Staff

Expreso-La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El sistema penitenciario estatal de Tamaulipas alberga a 4,038 personas en sus cinco Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES).

De esa población, 1,066 personas —equivalentes al 26.40 por ciento del total— se encontraban en condición de procesadas, es decir, privadas de la libertad sin haber recibido una sentencia condenatoria firme por parte de un tribunal.

Los restantes 2,972 internos, el 73.60 por ciento, contaban con sentencia ejecutoriada al momento del corte.

Los datos corresponden al Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, publicado por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal.

La proporción de procesados —uno de cada cuatro reclusos sin sentencia— es relevante en el contexto del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, vigente en México desde 2016, cuyo diseño establece la prisión preventiva como medida cautelar de aplicación excepcional.

El volumen registrado en Tamaulipas refleja una carga de causas en trámite que abarca tanto delitos del fuero común como del fuero federal.

DISTRIBUCIÓN POR FUERO Y SITUACIÓN JURÍDICA

De los 1,066 procesados, 789 corresponden al fuero común y 277 al fuero federal. Entre los 2,972 sentenciados, 2,461 fueron condenados por delitos del fuero común y 511 por delitos del fuero federal. La suma de ambos fueros arroja una población total bajo el ámbito del fuero común de 3,250 personas y de 788 bajo el fuero federal.

En cuanto al perfil de género, los procesados del fuero común suman 789 personas: 721 hombres y 68 mujeres. En el fuero federal, los 277 procesados se dividen en 243 hombres y 34 mujeres. Entre los sentenciados del fuero común, 2,322 son hombres y 139 mujeres; en el fuero federal, 491 hombres y 20 mujeres.

La concentración de procesados no se distribuye de manera homogénea entre los cinco CEDES. El centro con mayor proporción de internos sin sentencia es el CEDES Reynosa, que con 1,129 reclusos es también el de mayor población en el estado: 407 de sus internos —el 36.05 por ciento— se encuentran bajo proceso. Le sigue el CEDES Ciudad Victoria, donde 241 de los 819 reclusos carecen de sentencia, proporción equivalente al 29.43 por ciento.

El CEDES Altamira, con 825 personas, registra 210 procesados, el 25.45 por ciento de su población. En contraste, los centros de Matamoros y Nuevo Laredo presentan las proporciones más bajas de procesados: 16.10 y 16.97 por ciento, respectivamente. En Matamoros, 124 de 770 internos están bajo proceso; en Nuevo Laredo, 84 de 495.

Nuevo Laredo concentra, por lo tanto, el porcentaje más alto de internos ya sentenciados en el estado: 83.03 por ciento de sus 495 reclusos cuentan con sentencia firme. Matamoros ocupa el segundo lugar en esta proporción, con 83.90 por ciento de sentenciados sobre su población total.

INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDAD INSTALADA

Los cinco CEDES del estado cuentan con una capacidad instalada total de 6,093 espacios. Frente a una población de 4,038 personas, el sistema registra 2,055 espacios disponibles, lo que equivale a una tasa de subocupación de 33.73 por ciento. Ninguno de los cinco centros opera por encima de su capacidad.

El centro con mayor margen de espacios disponibles es el CEDES Nuevo Laredo, cuya capacidad instalada es de 1,059 espacios frente a una población de 495 personas, lo que representa un déficit de ocupación del 53.26 por ciento. Le sigue el CEDES Altamira, con capacidad para 1,510 personas y solo 825 reclusos —subocupación de 45.36 por ciento—. El CEDES Matamoros registra 1,154 espacios para 770 internos, con una disponibilidad de 33.28 por ciento.

El CEDES Reynosa opera con mayor cercanía a su capacidad nominal: de sus 1,474 espacios disponibles, 1,129 están ocupados, con una subocupación de 23.41 por ciento. El CEDES Ciudad Victoria es el que presenta mayor nivel relativo de ocupación, con 819 personas sobre una capacidad de 896 lugares, lo que deja una disponibilidad de apenas 8.59 por ciento —la brecha más estrecha entre los cinco centros del estado.

PERFIL DEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN INTERNA

La distribución etaria de los 4,038 internos muestra una concentración en los rangos de 30 a 39 años. El grupo de 30 a 34 años es el más numeroso, con 744 personas; seguido por el de 35 a 39 años, con 642. El rango de 25 a 29 años suma 562 internos y el de 40 a 44 años, 522. En los extremos, el grupo de 18 a 24 años registra 395 personas y el de 60 años o más, 256. Los rangos de 45 a 49 y de 50 a 54 años concentran 434 y 308 internos, respectivamente, mientras que el de 55 a 59 años suma 175.

En cuanto al nivel educativo, el estadístico predominante es la secundaria completa, con 1,361 internos en esa categoría. La secundaria incompleta suma 510 personas y la primaria completa, 507. El bachillerato incompleto agrupa a 560 personas y el completo a 318. En los extremos del espectro educativo, 96 personas reportan no saber leer ni escribir y 45 saben leer y escribir sin escolaridad formal, mientras que en el polo opuesto se contabilizan 110 personas con licenciatura terminada, 2 con maestría y 1 con doctorado.

Al inicio de abril de 2026, la población registrada en el sistema penitenciario tamaulipeco era de 4,025 personas. Durante el mes ingresaron 67 internos —61 hombres y 6 mujeres— y egresaron 54 —49 hombres y 5 mujeres—. El balance neto de 13 personas explica el incremento hasta los 4,038 registrados al cierre del período.