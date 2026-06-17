UAT: transparencia

GOLPE A GOLPE/ JUAN SÁNCHEZ MENDOZA

Por Juan Sánchez Mendoza

La transformación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) no ha sido tarea sencilla. Pero está consolidándose en todas sus áreas –docente, en matrícula estudiantil, calidad didáctica, deportiva, cultural, administrativa y laboral, al menos–, desde la asunción (en marzo 14 de 2024) de Dámaso Anaya Alvarado, como rector.

Durante su gestión, el médico veterinario zootecnista, ha practicado un análisis frecuente pero riguroso, sobre la situación que priva en la UAT, por lo que ha renovado varios mandos, pues nunca entendieron el rostro nuevo de la institución, que ahora se distingue por el humanismo y el compromiso con la sociedad.

La sinergia de Dámaso con el Gobierno Estatal –hay que destacarlo–, para el desarrollo y la modernización de la UAT, ha sido, es, contundente y necesaria en el logro de las metas trazadas.

En mayo 22, de este año que cursamos, fue decretada la creación del fideicomiso ‘Fondo para el Fortalecimiento de la Universidad Autónoma de Tamaulipas’, para darle certeza financiera a la institución en todo momento a fin de garantizar su correcto funcionamiento.

Y, hace dos días, el gobernador Américo Villarreal Anaya encabezó la instalación de su Comité Técnico, cuyas tareas son:

Administrar e invertir los fondos de la UAT para asegurar su correcta aplicación, transparencia y rendimiento financiero.

Los recursos derivados de estos fondos se destinarán a las siguientes áreas prioritarias:

+ Infraestructura: mejoramiento de las instalaciones universitarias;

+ Becas: Ampliación de oportunidades y apoyo financiero para los estudiantes; y

+ Tecnología e Investigación: Apoyo a la investigación con impacto regional.

Este instrumento financiero, está diseñado como una estrategia de gobernanza y respaldo a largo plazo para la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

La administración fiduciaria se encargará de recibir, custodiar e invertir los recursos aportados por la Secretaría de Finanzas estatal, mientras que el Comité Técnico toma las decisiones estratégicas.

Al respecto, el gobernador dijo que el fideicomiso es una colaboración que surge como parte de una estrategia humanista, que consiste en el entendimiento y acompañamiento con el fin de aplicar los recursos de forma eficiente.

Indicó que este fideicomiso se encargará de la correcta toma de decisiones en favor de la Universidad y los universitarios, teniendo como objetivo principal administrar e invertir los recursos de la institución a través de un Comité Técnico en aspectos muy precisos como infraestructura universitaria, becas, tecnología e investigación con impacto regional, así como en proyectos estratégicos afines a la función sustantiva de la Universidad.

También dijo:

“Todo esto permite a la Universidad recuperar rendimientos de sus recursos, así como mayor profesionalismo y seguridad en la administración. Se gana en transparencia, facilita el seguimiento cercano por parte del Gobierno del Estado y la propia Universidad en el desarrollo de programas y proyectos prioritarios, y todo esto enfocado exclusivamente en beneficio de la propia universidad”.

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, por su parte, hizo un reconocimiento al liderazgo y a la visión estratégica del gobernador, quien impulsa –dijo–, la transformación institucional, siempre orientada a consolidar un Tamaulipas más justo, más transparente y con mayores oportunidades para todos.

“Su convicción de fortalecer las instituciones públicas, privilegiando siempre el interés superior de la sociedad, refleja una forma responsable de gobernar y eso muestra que su gobierno entiende que el desarrollo de nuestro estado sólo es posible cuando existe confianza ciudadana”.

También expuso que la Universidad Autónoma de Tamaulipas comparte plenamente la convicción de fortalecer los principios de transparencia, legalidad y confianza institucional, y que corresponde a todos los actores públicos actuar con madurez, apertura y responsabilidad.

Nuevo Laredo: aniversario

La ciudad de Nuevo Laredo fue fundada el 15 de junio de 1848 tras la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, cuando 17 familias mexicanas cruzaron el Río Bravo para preservar su nacionalidad y no perder su identidad, pese a la oferta yanqui de ser consideradas estadounidenses.

Para conmemorar el 178 aniversario, la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, encabezó una ceremonia cívica para rendirles el homenaje a las mujeres y hombres que, impulsados por su amor a México, decidieron permanecer en territorio nacional, para fundar la ciudad que hoy representa uno de los principales motores económicos, logísticos y comerciales de Tamaulipas y del país.

“Hoy celebramos 178 años bien vividos. Nuevo Laredo ha pasado por muchas situaciones. Sin embargo, sigue de pie, sigue adelante y continúa transformándose. Vivimos entre ese pasado que nos da origen y nos recuerda de dónde venimos, pero también tenemos muy claro hacia dónde vamos”, afirmó la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

Con esto, la alcaldesa deja en claro su nacionalismo.

Y por eso la alcaldesa, merced a la eficiencia de su gobierno municipal aparece favorita en las encuestas rumbo al 2028.

Correo: jusam_gg@hotmail.com