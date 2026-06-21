Hannia Valle, brilla en teatro y danza

A sus 19 años su talento la ha llevado a escenarios nacionales e internaciones

POR ELENA CASTILLO

La joven artista Hannia ya ha destacado de manera brillante en el teatro y danza, pues sus inicios en el arte fue a los cinco años, actualmente cuenta con 19 años y con muchos logros dentro del mundo del espectáculo.

ARTISTA INTERNACIONAL

Esta joven orgullosamente reynosense, está bien avalada pues ha logrado por su talento, disciplina y desempeño participar en festivales teatrales y de danza tanto en México y en otros países como Estados Unidos y Cuba.

Pero nada de eso hubiera sido posible sin el apoyo de sus padres que incondicionalmente han sido sus mecenas, además como ella lo dice agradece grandemente a Dios que le ha brindado grandes oportunidades.

Pues sus padres han sido pieza clave su mamá fue principalmente quien la inspiró a desarrollar ese gusto por el teatro, entre juegos con títeres, cuentos, disfraces, así descubrió que esa diversión se llevaba a cabo en el mundo del teatro como una formación genuina.

SUS INSPIRACIONES

Al cuestionarle quienes son su inspiración indicó: “Una de mis principales inspiraciones es mi abuelito Alejandro Rosales, porque siempre ha impulsado a la familia a apreciar el arte, formarnos con la lectura y tener esa libertad de explorar el mundo con creatividad ilimitada, al igual que mi mamá, que fue ella quien motivó a desarrollar mi gusto por el teatro y explorar más en las artes”.

TRAYECTORIA TEATRAL Y EN CINE

Respecto a sus logros artísticos dijo: “He tenido participaciones teatrales en festivales, como la Feria Internacional del Libro en el espacio de Teatro del Arca y

la Sociedad de José Martí en la Habana Cuba y Festival Internacional de Otoño con De

Puro Corazón, también el logro de obtener primer lugar en el Concurso Estatal Rafael Solana con la obra No Tocar con la compañía Tomas Urtusástegu donde compartimos también en el Festival Nacional de Teatro en Veracruz, Dolores Hidalgo, Matamoros, y Monterrey”.

Así mismo participó en cortometrajes con Luis Felipe Tovar, que fue proyectado en Cinemex y otro cortometraje con Dreamers Club Films de Durango.

Teatro ha sido su mayor plataforma con proyectos en la ciudad de Houston en los tea-

tros TBH, DeLuxe Theater y Carol Theater con HAPAA desde hace 4 años con producciones como El Principito, Término Medio, y un proyecto llamado Mitos y Rituales de lo Femenino con participación de danza-teatro.

SU FORMACIÓN

Cuenta con una formación en danza y teatro con la maestra Norma Valenzuela y el maestro Medardo Treviño con quien participó en el Cascanueces de los Niños Libres en el Festival Nacional de Teatro y en el Proyecto Binacional en McAllen Civic Center y en Mercedes Texas.

También trabajó con las maestras Giovanna Falcone de talia, y Andrea Vázquez-Aguirre de Houston con quienes se sumó a algunos proyectos de danza-teatro en Estados Unidos con el proyecto de Mitos y Rituales de lo Femenino.

Y talleres con los maestros Juan Ríos, Lolita Cortés, Juan Osorio, Luis Felipe To-

var, Manuel Teil, Salvador Sánchez, etc.

SU MAYOR ORGULLO

Respecto a que es lo que más le enorgullece de su carrera: “Me agrada mucho aprender

de la gente que he conocido a lo largo de los años, me he encontrado con grandes maestros de los que he aprendido mucho y son personas que he llegado a apreciar como

mis mentores como el maestro Marte Rodríguez, Martha Valdivia, Mario Treviño y muchos otros más donde la lista no acabaría, quienes han sido parte de mi formación la cual sé que aún falta mucho por aprender”.

NUEVAS METAS

Quiere seguir dedicándose al teatro y la danza, además desea desarrollarse en otros ámbitos como el montar o dirigir una obra teatral con la finalidad de poder llevar y compartir a otras partes del mundo el amor por las artes y seguir preparándose.