IMÁGENES FUERTES: Colapsa techo de un templo en construcción; hay 7 muertos y más de 20 heridos

Las imágenes captadas durante el accidente muestran el instante en que la zona comienza a colapsar mientras varias personas intentan escapar

INDIA.- Un momento de oración terminó en tragedia luego de que el techo de una iglesia se desplomara sobre decenas de personas que se encontraban reunidas en el lugar. El accidente dejó al menos cinco personas muertas y varios heridos, mientras los equipos de emergencia trabajaban para rescatar a quienes quedaron atrapados entre los escombros.

El derrumbe ocurrió durante una concentración de fieles en el templo de Hanuman, ubicado en la aldea de Yashwadi, en Maharashtra, India. De acuerdo con los primeros reportes, una parte de la estructura que permanecía en construcción cedió repentinamente y cayó sobre quienes estaban debajo.

Las imágenes captadas durante el accidente muestran el instante en que la zona comienza a colapsar mientras varias personas intentan escapar. En cuestión de segundos, el ambiente de calma se transformó en una escena de desesperación, con visitantes corriendo para ponerse a salvo y otros atrapados bajo los restos de la construcción.

Las autoridades informaron que alrededor de 30 a 40 personas quedaron entre los escombros después del desplome, por lo que elementos de rescate, servicios de emergencia y equipos locales acudieron al sitio para retirar material y auxiliar a las víctimas.

Video muestra el momento en que el techo del templo cae sobre las personas

El accidente ocurrió aproximadamente a las 15:00 horas, cuando una gran cantidad de personas se encontraba dentro del recinto religioso. La asistencia era mayor debido a que los feligreses suelen reunirse más visitantes en los templos dedicados a Hanuman. En el video difundido tras la tragedia se observa a varios devotos reunidos cerca de la estructura. Instantes después, una sección del techo y parte de los soportes pierden estabilidad hasta caer directamente sobre quienes permanecían en la zona.

Después del colapso, una nube de polvo cubrió el lugar mientras los asistentes intentaban encontrar una salida. Algunas personas lograron escapar corriendo, mientras otras quedaron atrapadas y tuvieron que esperar la llegada de los rescatistas. De acuerdo con los primeros informes, varias víctimas fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica debido a la gravedad de sus lesiones. Al menos entre ocho y diez personas habrían presentado heridas de consideración después del derrumbe.

El lugar donde ocurrió el accidente llevaba varios días en trabajos de construcción, por lo que las autoridades comenzaron las investigaciones para determinar qué provocó la falla estructural.

Investigan causas del derrumbe que dejó muertos y heridos

Varias personas resultaron lesionadas | Captura de pantalla

Después del accidente, autoridades locales señalaron que las labores de rescate continuaban para asegurarse de que ninguna persona permaneciera atrapada bajo los restos de la construcción. Aunque la causa exacta del colapso todavía no ha sido determinada, el incidente generó cuestionamientos sobre las condiciones de la obra y si se cumplieron las medidas necesarias de seguridad durante los trabajos realizados en el templo.

El ministro principal de Maharashtra, Devendra Fadnavis, lamentó la muerte de los devotos y aseguró que los equipos de emergencia se encontraban atendiendo la situación. También informó que las personas lesionadas recibían tratamiento médico. Las autoridades anunciaron apoyo económico para las familias de quienes perdieron la vida, mientras continúan las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió el derrumbe.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.