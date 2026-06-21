Nace bebé a bordo de ambulancia de Bomberos Voluntarios

Al personal le reportaron que una joven estaba en labor de parto en su domicilio por lo que rápidamente se trasladaron al lugar

Por Benigno Solís

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- La mañana del sábado, un bebé nació en el interior de una ambulancia, cuando la madre era trasladada a un hospital.

Elementos de Bomberos Voluntarios de Tamaulipas habían acudido por la mujer a la colonia Tampico-Altamira, en la urbe industrial.

Al personal le reportaron que una joven estaba en labor de parto en su domicilio por lo que rápidamente se trasladaron al lugar.

Se dirigió al sitio la unidad 09 de esa corporación.

Una vez en la vivienda, atendieron a la fémina, determinando posteriormente que era urgente su traslado a un nosocomio.

Sin embargo, durante el trayecto al Hospital General de Tampico «Carlos Canseco», la mujer dio a luz, siendo recibido el recién nacido por el personal que acompañaba a la joven y que estaba preparado ante el posible alumbramiento.

El bebé sistemesino y su mamá fueron ingresados momentos después al nosocomio.