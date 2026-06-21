Piden más vigilancia por ola de asaltos

Comerciantes de la calle Hidalgo alertaron por robos violentos en negocios de colonias y reportaron caídas de hasta 80 por ciento en las ventas.

Por Salvador Valadez C.

Expreso-La Razón

Comerciantes de la calle Hidalgo solicitaron mayor vigilancia policiaca ante los robos con violencia registrados en tiendas y negocios ubicados en distintos sectores de la ciudad.

El dirigente de puestos fijos y semifijos, Paulino Cortez Ixtatla, señaló que aunque los comerciantes del primer cuadro no han sido víctimas directas de asaltos recientes, existe preocupación por los hechos ocurridos en establecimientos de colonias.

Indicó que las quejas se han incrementado debido a los atracos cometidos contra pequeños comercios, algunos de ellos con el uso de armas de fuego y armas blancas.

“Hemos tenido muchas quejas de tiendas que han sido asaltadas con violencia. No solamente es la pérdida económica, también el impacto que generan estos hechos entre los comerciantes”, expresó.

Ante esta situación, pidió reforzar la presencia de corporaciones de seguridad tanto en el centro de la ciudad como en las zonas habitacionales donde operan numerosos negocios.

En materia económica, reconoció que las ventas continúan bajas pese a las fechas que tradicionalmente generan mayor movimiento comercial.

Explicó que durante mayo y junio se celebraron el Día del Niño, el Día de las Madres, el Día del Maestro y el Día del Padre sin que se observara un repunte significativo en la actividad.

Atribuyó la situación a la falta de circulante, el desempleo y el incremento en los precios de los productos básicos.

Señaló que algunos comerciantes reportan reducciones de hasta 80 por ciento en sus ingresos respecto a otros periodos.

A pesar del escenario adverso, afirmó que no se han registrado cierres de negocios entre los aproximadamente 250 comerciantes que representa en la calle Hidalgo.

Indicó que muchos continúan operando para cubrir compromisos como renta, servicios y gastos familiares.

Finalmente, expresó confianza en que el próximo periodo vacacional contribuya a mejorar las ventas y reactive la actividad comercial en el centro de la ciudad.