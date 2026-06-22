Alcaldesa de Tenancingo niega autosecuestro y contradice versión de la fiscalía

Nancy Nápoles Pacheco sostiene que ciertos comunicadores han cruzado la línea.

La alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, se encuentra en el centro de la polémica tras denunciar ser víctima de un secuestro el pasado 31 de mayo. Ante las versiones que sugieren un posible autosecuestro, la funcionaria ha alzado la voz para desmentir categóricamente estas acusaciones, calificándolas como una «aberración» y un ataque con trasfondo político destinado a dañar su imagen pública.

¿Qué sucedió realmente en el presunto secuestro?

Nancy Nápoles relató ante los micrófonos de Luis Cárdenas los momentos de terror que vivió al ser privada de su libertad frente a su domicilio. «Yo emito mi entrevista para así formalmente hacer mi denuncia por este delito grave cometido en contra de mi persona», señaló la edil, detallando que durante el trayecto, sus captores le exigieron 40 millones de pesos.

La alcaldesa logró escapar debido a la confusión y falta de pericia de sus captores. «Me queda claro que no eran expertos en esta situación. Entonces, yo aprovecho y me bajo del vehículo y huyo del lugar», afirmó.

Finanzas municipales: «El erario está intacto»

Ante los señalamientos sobre un supuesto uso indebido de recursos públicos para financiar este evento, la funcionaria fue contundente sobre la transparencia de su gestión. «No tengo absolutamente nada que ver, soy una mujer de valores, de principios y por supuesto que el erario público del municipio de Tenancingo está intacto», declaró. Nancy Nápoles Pacheco ha solicitado al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) una nueva revisión para confirmar que no existe desvío alguno en la Tesorería.

Violencia política de género y defensa personal

Más allá del secuestro, el caso ha destapado una batalla legal por violencia política de género. Nancy sostiene que ciertos comunicadores han cruzado la línea, pasando de la crítica administrativa a ataques personales denigrantes. «Se han tomado el atrevimiento de generarme imágenes con inteligencia artificial y ahí es donde para mí transgrede lo que es mi desempeño como presidenta municipal», denunció.

Según la funcionaria, estas agresiones buscan debilitar su liderazgo por el simple hecho de ser mujer. «Como mujeres mucho trabajo ha costado legitimar nuestra participación en la vida pública del país», enfatizó, subrayando que su intención es llegar hasta las últimas consecuencias legales para esclarecer la verdad de los hechos.

En este contexto, la alcaldesa de Tenancingo reafirma su compromiso con el municipio, asegurando que continuará al frente de su administración mientras las autoridades competentes, incluida la Fiscalía General de la República, investigan las irregularidades en el actuar de la Fiscalía Especializada de Combate al Secuestro, exigiendo que se limpie su nombre ante la opinión pública.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO