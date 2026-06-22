Anuncia DGTI apertura de cinco nuevas carreras

La DGETI informó que ampliará la oferta educativa con carreras relacionadas con la inteligencia artificial, robótica y salud

Por Raúl López García

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), a cargo de Olegario Ministro, informó que actualmente egresan alrededor de 17 mil alumnos por ciclo escolar, y que para el periodo 2026-2027 se prevé un incremento cercano a mil estudiantes más, con base en sus proyecciones.

El subsistema detalló que en la actualidad operan 15 carreras técnicas, las cuales fueron incorporadas en el ciclo escolar anterior como parte de la actualización de su oferta educativa.

No obstante, se confirmó que a partir de agosto de 2026 se sumarán cinco nuevas carreras, con lo que se ampliará el catálogo de especialidades técnicas disponibles en los planteles.

Entre las nuevas opciones destacan e-commerce, inteligencia artificial, robótica, administración y gestión en el área de la salud, esta última orientada a temas relacionados con traumatología.

Las autoridades educativas señalaron que estas incorporaciones buscan fortalecer la vinculación con el sector productivo, al permitir que los estudiantes desarrollen competencias técnicas con mayor posibilidad de inserción laboral.

Asimismo, se precisó que las nuevas carreras ya cuentan con autorización para su implementación en planteles como el CETis 78 y el CETis 135 de Matamoros, mientras se analiza su expansión a otros centros educativos del estado.

Con esta ampliación, la DGETI busca consolidar un modelo educativo actualizado, enfocado en áreas tecnológicas emergentes y en una formación más cercana a las necesidades del mercado laboral.