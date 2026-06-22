Calor extremo saca a estudiantes de las aulas; siete escuelas aplican clases a distancia

Por Raúl López García

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Las altas temperaturas que azotan Tamaulipas ya comenzaron a impactar directamente en las actividades escolares. Al menos siete planteles de las regiones de El Mante y Tampico suspendieron las clases presenciales y recurrieron al trabajo a distancia debido a una sensación térmica que alcanzó hasta los 47 grados centígrados.

El secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, confirmó que las escuelas activaron el protocolo establecido para proteger a estudiantes, docentes y trabajadores cuando las condiciones climáticas representan un riesgo para la salud.

“Estamos aplicando el mecanismo del calor, de las fuertes temperaturas, que ya saben que tienen la posibilidad de trabajar en línea o trabajar en casa si hay esta temperatura de arriba de los 40 grados en la sensación térmica”, explicó.

De acuerdo con el funcionario, la medida ya fue utilizada el pasado viernes en diversos planteles del sur del estado. “El viernes nos reportaron en la zona de Mante, en la zona de Tampico, alrededor de siete escuelas que aplicaron este protocolo. Es lo correcto si se siente que no hay las condiciones”, sostuvo.

Valdez García precisó que la evaluación no se basa únicamente en la temperatura ambiente, sino también en factores como la humedad, que incrementan significativamente la sensación térmica. “Una cosa es la temperatura y otra cosa es el grado de humedad. La suma de las dos da el tema de sensación térmica, que estuvo en 47, me informan”, señaló.

La Secretaría de Educación mantiene vigente la autorización para que las escuelas desarrollen actividades académicas desde casa cuando la sensación térmica supere los 40 grados centígrados y las condiciones representen un riesgo para la comunidad escolar.

A menos de tres semanas de concluir el ciclo escolar, programado para el 10 de julio, las autoridades educativas continuarán monitoreando el comportamiento de las temperaturas en coordinación con Protección Civil para determinar si es necesario aplicar nuevas medidas preventivas en otras regiones del estado.