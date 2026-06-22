Enfermera es sentenciada por maltrato a la abuela de Laura Zapata

La enfermera que maltrató a la abuela de Laura Zapata obtiene sentencia condenatoria; ahora demandará al asilo donde ocurrió la negligencia.

La actriz Laura Zapata de 73 años de edad, compartió que a casi cinco años de haber denunciado el maltrato a su abuela, Eva Mange, por una enfermera, obtuvo una sentencia condenatoria.

La enfermera que maltrató a Eva Mange, Jessica de Jesús Martínez, pagará su sentencia con 4 años en la cárcel. Aunque Laura Zapata cree que era merecedora de más tiempo en prisión.

Laura Zapata logró fallo a favor de Eva Mange; la enfermera que la maltrató irá a la cárcel

La villana de telenovelas denunció en 2021, que su abuela Eva Mange, estaba siendo maltratada por el asilo donde residía, lo que llevó a una denuncia contra el lugar y la enfermera que contrató de forma particular para su cuidado.

Zapata explicó en aquel momento que su abuela tenía no solo escaras, sino también lesiones que demostraban maltrato físico en la institución.

Ante ello, Laura Zapata inició un proceso legal contra la enfermera Jessica de Jesús Martínez y el asilo, mismo hecho que culminó en una primera parte por la sentencia que dictó un juez.

La actriz compartió que Martínez, tendrá que pasar 4 años en prisión por el delito de lesiones, misma que no podrá reducir, bajo ningún tipo de privilegio.

Por otra parte, la actriz dijo que la reparación del daño aún está pendiente. Así como la ejecución de la sentencia que llevará a que la enfermera esté 4 años en prisión.

Laura Zapata denunciará negligencia del asilo contra su abuela Eva Mange

La actriz Laura Zapata compartió que la enfermera que maltrató a Eva Mange estará 4 años en prisión tras la sentencia de un juez, pero advirtió que el proceso aún sigue.

Si bien, la denuncia contra la enfermera está por terminar, Zapata adelantó que ahora seguirá el camino de la justicia en honor a su abuela, con demanda al asilo Le Grand Senior Living, donde fue maltratada.

Zapata reconoció que el asilo tiene “muchas relaciones políticas”. Sin embargo, no desistirá hasta obtener justicia en honor de su abuela.

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS