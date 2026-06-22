Estado tiene la deuda más baja de la frontera

Registra los indicadores más bajos de endeudamiento entre las entidades fronterizas

Por. Staff

Expreso-La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Tamaulipas mantiene una posición sólida en materia de deuda pública, al registrar los indicadores más bajos entre las entidades de la frontera norte del país en deuda per cápita, deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto Estatal y deuda respecto a participaciones federales, de acuerdo con información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.

Así lo informó Carlos Irán Ramírez González, secretario de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas, quien señaló que conforme a los datos correspondientes al primer trimestre de 2026, Tamaulipas reporta una deuda per cápita de 4 mil 495 pesos por habitante, la menor entre los estados fronterizos del norte de México. En la comparación regional, Baja California registra 6 mil 062 pesos; Sonora, 10 mil 077; Coahuila, 10 mil 505; Chihuahua, 14 mil 118; y Nuevo León, 17 mil 642 pesos por habitante.

Refirió que otro dato relevante es la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto Estatal, es decir, en comparación con el tamaño de la economía del estado. En este rubro, Tamaulipas se ubica en 1.7 por ciento, también como el nivel más bajo entre los estados fronterizos considerados. En contraste, Baja California se ubica en 2.0 por ciento; Sonora, en 2.9; Coahuila, en 3.0; Nuevo León, en 4.2; y Chihuahua, en 4.5 por ciento.

Asimismo, en deuda como porcentaje de participaciones federales, Tamaulipas registra 39.5 por ciento, por debajo de Baja California, con 56.3 por ciento; Sonora, con 86.3; Coahuila, con 102.8; Chihuahua, con 127.6; y Nuevo León, con 150.2 por ciento. Este indicador muestra que Tamaulipas tiene una menor parte de sus participaciones federales comprometida en el pago de obligaciones financieras.

El secretario de Finanzas, Ramírez González, destacó que estos resultados son producto de una política de orden financiero, revisión permanente de las obligaciones públicas y manejo responsable de la deuda, alineados con la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Por último señaló que con estos indicadores, Tamaulipas confirma una condición financiera estable y destacada frente a las entidades de la frontera norte, lo que fortalece la capacidad del estado para cumplir sus compromisos públicos sin poner en riesgo el equilibrio de las finanzas estatales.