García Harfuch confirma decomiso de 3 toneladas de cocaína en dos estados

El funcionario mexicano destacó que el operativo fue encabezado por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina y Seguridad y Protección Ciudadana

La tarde de este lunes 22 de junio el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó el aseguramiento de 3 toneladas de cocaína durante dos operativos en diferentes estados de la República Mexicana, dejando un saldo de 5 personas detenidas.

Fue mediante una breve publicación de X que el funcionario mexicano detalló que las acciones realizadas en los estados de Tlaxcala y Guerrero fueron encabezadas por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina y Seguridad y Protección Ciudadana.

«En conjunto, estas acciones permitieron asegurar más de 3 toneladas de cocaína, evitar que alrededor de 6 millones de dosis llegaran a las calles y generar una afectación económica a la delincuencia organizada. Con estos resultados, en la presente administración suman más de 73 toneladas de cocaína aseguradas por la Secretaría de Marina en mares mexicanos», escribió García Harfuch en sus redes sociales

En un primer operativo ejcutado en Tlaxcala aseguraron 900 paquetes de cocaína, con un peso aproximado de una tonelada, además de armamento y equipo táctico. Por otro lado, en operaciones marítimas en Guerrero, se aseguraron más de 2.1 toneladas de cocaína y fueron detenidas cinco personas

Personal de @SEMAR_mx, @FGRMexico y @SSPCMexico ejecutaron una orden de cateo en Tlaxcala, donde aseguraron 900 paquetes de cocaína, con un peso aproximado de una tonelada, además de armamento y equipo táctico.

Asimismo, en operaciones marítimas encabezadas por @SEMAR_mx en… pic.twitter.com/aNPVGSp6lz — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) June 22, 2026

En un tercer acontecimiento por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional (GN) realizaron una operación en Los Mochis, Sinaloa, donde detuvieron a una persona y aseguraron 24 mil 400 litros de metanfetamina líquida, además de precursores químicos, vehículos, cargadores y municiones.

Este aseguramiento representa el más grande de metanfetamina líquida en la presente administración y el segundo de mayor magnitud del que se tiene registro histórico. Con estas acciones se impide la producción masiva de drogas sintéticas, se golpea directamente la capacidad operativa y financiera de los grupos criminales y se fortalece la seguridad de nuestro país.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO