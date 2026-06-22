Lionel Messi alcanza los 17 goles y se adueña del récord histórico en Copas del Mundo

Messi anotó los goles 17 y 18 ante Austria y rompió el récord histórico de goleo en Mundiales, superando a Miroslav Klose.

Lionel Messi rompió el récord histórico de goleo en Mundiales al minuto 38 y al 95 del partido contra Austria, este lunes 22 de junio de 2026.

Con sus anotaciones, el capitán argentino llegó a 18 goles en Copas del Mundo, superando la marca de 16 que compartía con Miroslav Klose.

La jugada desató la euforia de la afición argentina, que celebró a su ídolo como el máximo anotador en la historia del torneo.

El gol quedó marcado como un momento legendario del Mundial 2026.

Lionel Messi se recupera de falla y hace historia en el Mundial 2026

Treinta minutos separaron a Lionel Messi del festejo por su gol 17 en Mundiales, luego de que al 8′ fallara un penalti a favor de Argentina.

Más tarde, al 38′, Lionel Messi no falló y entró al área para definir con zurda mágica y anotar el gol 17 en su cuenta histórica en Mundiales.

En su sexto Mundial, Messi amplió su cosecha de goles desde que debutó en la competencia en la edición de 2006.

El argentino superó al alemán Miroslav Klose (16), dueño del rércord desde el Mundial 2014.

Lo siguen el brasileño Ronaldo (15), el alemán Gerd Muller y el francés Kylian Mbappé (14), éste último el único en activo con posiblidad de superar a Messi.

Messi tiene festejo anticipado de cumpleaños 39

Lionel Messi había igualado a Miroslav Klose con un hat-trick para la victoria 3-0 ante Argelia en el debut del Mundial 2026.

Este lunes 22 de junio, a dos días de cumplir 39 años, Messi rompió el empate y amenaza con seguir anotando goles en el Mundial 2026.

Así ha sido la cosecha de goles de Messi en los Mundiales

Lionel Messi se estrenó en las redes mundialistas con 18 años al aportar uno en la goleada 6-0 ante Serbia y Montenegro en 2006, el su debut en la competencia.

Se reivindicó de la sequía de goles en Sudáfrica 2010 con cuatro anotaciones en la primera ronda de Brasil 2014.

En Rusia 2018 celebraría uno en la misma instancia.

El mejor Mundial de la FIFA para Messi fue en el Mundial 2022, con siete goles para guiar a la Albiceleste a su tercer campeonato.

Con el tanto ante Austria, Messi amplió a 121 goles su marca como máximo artillero de la selección argentina en 201 partidos.

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS