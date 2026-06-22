Madres y padres de familia piden auditoría a recursos escolares en primaria de Tampico

La petición fue planteada durante una manifestación encabezada por Norma Sánchez Ruiz, Arturo Solano López, Ruth Longoria Meraz y Mary Tere Martínez, quienes señalaron que existe preocupación entre los tutores debido a la falta de reportes financieros detallados por parte de la sociedad de padres de familia

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Madres y Padres de familia de estudiantes de la Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta en la colonia Insurgentes, solicitaron la intervención de las autoridades educativas para esclarecer el manejo de las cuotas y aportaciones realizadas por la comunidad escolar al expresar que no cuentan con información suficiente sobre el destino de los recursos recaudados durante el ciclo escolar.

«Estamos manifestandonos para que haya transparencia en los recursos de la Mesa Directiva, nosotros en septiembre elegimos a la mesa directiva no estábamos el 50 más 1 que establece el reglamento aún así la directora aceptó…se eligió a la tesorera lleva más de 6 años, tiene una hija en sexto, su otro hijo en primero»

La petición fue planteada durante una manifestación encabezada por Norma Sánchez Ruiz, Arturo Solano López, Ruth Longoria Meraz y Mary Tere Martínez, quienes señalaron que existe preocupación entre los tutores debido a la falta de reportes financieros detallados por parte de la sociedad de padres de familia.

«Tenemos el acta constitutiva aquí hay 4 personas incluyendo la tesorera, la presidenta, primer vocal y secretario que no están como nosotros como padres de familia acordamos. Queremos que vengan a hacer una auditoria desde Victoria»

Los inconformes indicaron que las familias han realizado diversas contribuciones económicas destinadas al mantenimiento del plantel y a actividades escolares, por lo que consideran necesario conocer de manera puntual cómo fueron aplicados esos recursos.

«Hubo una kermés a todos los padres de familia nos obligaron por niño a pagar 100 pesos por niño de boletaje, a asumir insumos hubo entrada arriba de 60 mil pesos que no se ve si trabajaron o no en ello, no hay rendición de cuentas»

Manifestaron inquietud respecto a la integración de la mesa directiva de padres de familia, al considerar que algunos de sus integrantes han permanecido en funciones sin que exista claridad sobre los procesos de renovación y elección de representantes.

Entre los conceptos sobre los cuales solicitan información se encuentran las cuotas de inscripción, cooperaciones para mejoras de infraestructura, mantenimiento de equipos y los ingresos generados por actividades organizadas dentro de la escuela, como una kermés efectuada al inicio del presente ciclo escolar.

Las madres y los padres hicieron un llamado a las autoridades competentes para revisar la documentación financiera correspondiente y determinar, en caso de existir elementos suficientes, se realice una auditoría que permita transparentar el uso de los fondos.

Señalaron que su demanda no busca confrontaciones, sino fortalecer la confianza entre integrantes de la comunidad educativa y garantizar que las aportaciones realizadas por las familias sean administradas de manera clara, responsable y conforme a la normatividad vigente.