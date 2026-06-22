ONAPAFA Tamaulipas lanza subsidio a la gasolina y descuentos en ferretería para afiliados

El dirigente estatal de la organización Manuel Zúñiga Maldonado, explicó que este beneficio es resultado de casi un año de gestiones y convenios realizados con empresas y fundaciones

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Con el objetivo de apoyar la economía de las familias que poseen vehículos de procedencia extranjera, la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (ONAPAFA) Tamaulipas anunció la puesta en marcha de un programa de gasolina subsidiada para sus afiliados, además de una serie de descuentos en establecimientos comerciales mediante una tarjeta digital.

El dirigente estatal de la organización Manuel Zúñiga Maldonado, explicó que este beneficio es resultado de casi un año de gestiones y convenios realizados con empresas y fundaciones, con el propósito de ofrecer apoyos adicionales a los propietarios de unidades americanas, quienes en muchos casos enfrentan dificultades económicas.

Detalló que el subsidio se otorgará a través de una tarjeta digital con código QR que será entregada a quienes se afilien a ONAPAFA y también a quienes ya forman parte de la organización.

Incluso, señaló que las tarjetas ya comenzaron a distribuirse mediante WhatsApp, mientras que quienes hayan cambiado de número telefónico podrán actualizar sus datos directamente en las oficinas de la agrupación.

El mecanismo de operación consiste en presentar la tarjeta al momento de cargar combustible en las estaciones participantes, mismas que se les brindará su ubicación al acudir a las oficinas de dicha dependencia en el 23 y 24 Berriozábal.

Antes de realizar el pago, el personal de la gasolinera deberá escanear el código QR para que el sistema aplique automáticamente el descuento correspondiente.

“Estamos buscando beneficios reales para las familias tamaulipecas. ONAPAFA no solamente trabaja en la identificación de vehículos de procedencia extranjera, sino también en generar apoyos que ayuden a mejorar la economía de nuestros afiliados”, expresó.

Además del apoyo en combustible, la organización concretó un convenio con la empresa Multimat, mediante el cual los usuarios de la tarjeta podrán obtener descuentos en productos de ferretería, especialmente en artículos de la línea Rotoplas, como tinacos, bombas, tuberías y otros materiales plásticos para almacenamiento y conducción de agua.

El programa arrancó inicialmente en Ciudad Victoria, aunque la intención es extenderlo gradualmente al resto de los municipios de Tamaulipas conforme se incorporen más establecimientos participantes.

Durante la presentación, ONAPAFA también informó que continúa promoviendo alternativas para la regularización de vehículos extranjeros mediante el esquema de pedimento A3, dirigido a unidades que no alcanzaron a incorporarse al decreto federal que concluyó el 31 de diciembre de 2025.

El dirigente aclaró que la organización no tiene facultades para regularizar vehículos, sino que actúa como gestora e intermediaria entre los propietarios y las empresas encargadas de presentar la documentación ante las autoridades aduaneras.

Asimismo, destacó que mantienen convenios con aseguradoras para ofrecer pólizas de responsabilidad civil a costos preferenciales para propietarios de vehículos de procedencia extranjera, con el fin de fomentar una mayor protección patrimonial y el cumplimiento de la legislación en materia de movilidad.

De acuerdo con estimaciones de la propia organización, ONAPAFA cuenta con alrededor de 20 mil afiliados en Tamaulipas, aunque consideran que el universo de vehículos de procedencia extranjera que circulan en la entidad es considerablemente mayor.

La agrupación invitó a los interesados a acercarse a sus oficinas para conocer los requisitos de afiliación y los beneficios disponibles a través de los distintos programas que actualmente promueve en el estado.