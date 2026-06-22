Pato Merlín llega a La Mañanera; Sheinbaum ofrece apoyo a la familia de la mascota del Mundial

Durante esta conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se comprometió a apoyar a la familia del patito que se ha robado los corazones de los aficionados al futbol

Este lunes 22 de junio, los protagonistas de la Mañanera fueron el pato Merlín, pero sobre todo su familia humana, encabezada por Karla Ivette Gómez. Durante esta conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se comprometió a ayudar a la familia con sus necesidades.

«Ya todos saben que Merlín se volvió prácticamente la mascota del Mundial, y como somos nosotros, es un asunto de humanismo, de que se conozca a la familia, quiénes son, su problemática, y obviamente el vínculo que establecemos es humanista, entonces Karla nos ha platicado los distintos temas de la vida que llevan y por supuesto les vamos a ayudar», dijo Sheinbaum.

La mandataria mexicana indicó que se apoyará a la familia humana de Merlín, «él ya es muy famoso, pero la familia es quien lo está cuidando y haciendo de México un país grande», agregó.

Por su parte, Karla Ivette comentó que si su familia se ha hecho tan viral en redes sociales es porque ha mostrado «la parte bonita mexicana».

«Siento que es por ese motivo que nos hemos hecho tan virales, porque han visto una familia trabajadora, una familia que se levanta todos los días por ese sustento».

En trámite el registro del Pato Merlín

Merlín arribó a Palacio Nacional con su indumentaria de la Selección Mexicana y una bufanda de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).

Durante la conferencia, su familia humana, que se dedica a vender aguas en el Centro Histórico de la Ciudad de México, confirmó que ha iniciado los trámites correspondientes para registrar la imagen del Pato Merlín.

“Estamos haciendo el registro, se va a hacer el día de hoy, se va a registrar”, sostuvo Karla Ivette en presencia de sus hijos Carlos y Christian.

Cabe recordar que Merlín se hizo famoso al salir con su playera de la escuadra azteca, durante los festejos por las victorias de México en la justa mundialista.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO