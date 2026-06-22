Se disparan 30% violencia casera

La Secretaría de Bienestar Municipal reporta un promedio de 17 llamadas diarias al 911 por agresiones familiares, principalmente contra mujeres en Victoria

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Con un promedio de 17 llamadas diarias al 911, los casos de violencia familiar se han incrementado en las últimas semanas en Ciudad Victoria, principalmente en contra de las mujeres. Sin embargo, solo el 30 por ciento de los reportes termina en una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, informó la secretaria de Bienestar Social del Ayuntamiento, Lorena Zapata Medina.

La funcionaria señaló que también se registran casos de violencia contra adultos mayores, aunque en menor proporción, mientras que las agresiones contra menores de edad representan una cifra más reducida.

“Lo que más nos ha llamado la atención es la agresión contra mujeres. Estamos trabajando de la mano con la Policía de Género, que brinda apoyo a las víctimas, realiza la separación del agresor y les da acompañamiento para presentar la denuncia correspondiente”, explicó.

Zapata Medina lamentó que el número de denuncias sea insuficiente para dar seguimiento legal a los casos y lograr su judicialización.

“Solo el 30 por ciento de los reportes termina en una denuncia. En muchas ocasiones únicamente logramos trasladar a la víctima a un entorno seguro. Además, estamos impartiendo pláticas sobre violencia de género y prevención del bullying en secundarias y preparatorias”, indicó.

Recordó que, debido a que la Secretaría de Bienestar no cuenta con facultades para atender directamente estos casos, las víctimas son canalizadas al Sistema DIF, a la Fiscalía General de Justicia o a la Policía de Género.

Precisó que la zona centro de Ciudad Victoria concentra actualmente el mayor número de reportes de violencia familiar contra mujeres.

Asimismo, señaló que el consumo de alcohol y drogas influye de manera importante en este tipo de agresiones, situación que se presenta con mayor frecuencia durante los fines de semana, especialmente los viernes y sábados.

“Las cifras se han mantenido y no hemos logrado reducirlas a pesar del trabajo coordinado que realizamos con diversas instituciones”, expresó.

Finalmente, hizo un llamado a las mujeres víctimas de violencia para que soliciten apoyo y denuncien.