Se duplica participación en bodas colectivas; más de 100 parejas formalizarán su unión en Tampico

Adultos mayores encabezan la campaña impulsada por el DIF Tamaulipas y el Registro Civil

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Más de 100 parejas, en su mayoría adultos mayores provenientes de la zona norte de Tampico, se inscribieron en la campaña de matrimonios colectivos impulsada por el Sistema DIF Tamaulipas, cifra que representa el doble de participantes en comparación con la edición del año pasado.

La oficial primera del Registro Civil en Tampico, Lluvia Ortega Maldonado informó que la respuesta ciudadana superó las expectativas y expresó que la formalización de las uniones brinda certeza jurídica a las familias, especialmente en trámites relacionados con pensiones y otros derechos legales.

“Mañana ya es el evento por parte del DIF junto con el Registro Civil; hasta ahorita tuvimos el doble, fueron como 60 parejas el año pasado y ahorita es el doble. Tenemos una demanda arriba de 100 contrayentes que vienen a legalizar su unión; es el principio para trámites como la pensión y dejar todo en orden”

La funcionaria señaló que muchas de las parejas participantes han compartido su vida durante años sin formalizar legalmente su relación, por lo que aprovecharon esta campaña gratuita para dar certeza a su situación jurídica.

Explicó que en numerosos casos, los contrayentes tienen entre 15 y 20 años viviendo juntos y decidieron dar este paso por el bienestar de sus familias.

“Van a legalizar su unión. Los requisitos son los mismos, aquí la única diferencia es que todo fue gratuito por parte de la coordinación del estado. Se solicitaron las actas de los contrayentes, las pláticas por parte del Instituto de la Mujer, la constancia de no deudores alimentarios y los testigos”

Ortega Maldonado dijo que el entusiasmo por formalizar las uniones se ha reflejado en el acompañamiento familiar que reciben los futuros esposos durante el proceso.

“Venían acompañados de hermanos, incluso traían hasta a la mamá; es algo que van a legalizar y representa felicidad para toda la familia”

La campaña de matrimonios colectivos inició hace cuatro meses y concluirá con la ceremonia oficial organizada por el Sistema DIF Tamaulipas y el Registro Civil, donde más de un centenar de parejas formalizarán legalmente su relación.