Trump advierte a Irán y le dan dura respuesta: “Ni siquiera podrás regresar a tu maldito país”

La delegación de Irán abandonó este domingo el lugar donde se estaban llevando a cabo las conversaciones de paz con Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS.- Donald Trump informó que se puso en contacto con funcionarios de Irán durante el sábado por la noche y aseguró que cualquier intento de que vuelvan a cerrar el estrecho de Ormuz, tendría graves consecuencias, mientras lanzó un fuerte mensaje:

“Si lo cierras, no tendrás país. Ni siquiera podrás regresar a tu maldito país”: Donald Trump.

El magnate estadounidense fue citado por Fox News este domingo donde dio la declaración y describió que Estados Unidos podría convertirse en el “ángel guardián” del estrecho de Ormuz y quedarse con el 20 por ciento de las exportaciones de petróleo que transitan por la zona clave.

¿Qué respondió Irán a Trump?

El jefe del equipo negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, aconsejó este domingo a Estados Unidos «medir sus palabras» después de un mensaje de Donald Trump que amenazaba con atacar a Irán, en plena ronda de conversaciones en Suiza.

«Harían bien en medir sus palabras. Nuestras fuerzas armadas están listas para responderles de otra manera», advirtió Qalibaf en X, sin mencionar expresamente al presidente estadounidense, pero en una referencia explícita a su último mensaje.

Trump había instado poco antes a Teherán a impedir que sus aliados en Líbano «causen problemas» y amenazó con retomar los ataques contra Irán si no lo hace.

Las declaraciones de Qalibaf se publicaron en momentos en que Irán y Estados Unidos mantenían en Suiza sus primeras conversaciones, bajo la mediación de Pakistán y Catar, desde la firma esta semana de un protocolo de acuerdo destinado a poner fin de manera duradera a las hostilidades en Oriente Medio.

Irán abandona las conversaciones de paz con Estados Unidos

La delegación de Irán abandonó este domingo el lugar donde se estaban llevando a cabo las conversaciones con Estados Unidos, en Suiza, tras considerar «insultante» un mensaje publicado en redes sociales por el presidente estadounidense Donald Trump, según la agencia estatal IRNA.

Trump lanzó una nueva advertencia a Irán. Foto: AFP / HDM

«La delegación de la República Islámica de Irán dejó el edificio donde tenían lugar las negociaciones«, indicó IRNA, que precisó que las conversaciones, que se llevaron a cabo con la mediación de Pakistán y Catar, habían «entrado en una fase difícil después de 80 minutos de discusiones y una interrupción, a raíz de la publicación de un mensaje insultante del presidente de Estados Unidos».

Trump amenazó con reanudar los bombardeos contra Irán si el país no impide que sus aliados del movimiento islamista Hezbolá «causen problemas» en Líbano.

La primera cláusula del protocolo de acuerdo firmado a distancia el miércoles por Donald Trump y su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, estipula que ambos países se comprometen «a no iniciar ninguna guerra ni ninguna operación militar entre sí, a abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza entre sí».

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO