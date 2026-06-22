Uber, Didis y piratas tumban pasaje a taxis

Alertan taxistas establecidos que la competencia de plataformas y de taxis ilegales les han reducido 30% sus salidas

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La llegada de plataformas digitales y la presencia de vehículos que operan fuera de la regulación oficial han provocado una disminución cercana al 30 por ciento en el número de servicios realizados por los taxistas tradicionales de Ciudad Victoria.

Así lo señaló José Luis Rodríguez Rodríguez, representante del Sindicato Estoca, quien aseguró que la competencia se ha intensificado durante los últimos años y ha afectado directamente los ingresos de los concesionarios.

“Sí bajó mucho, más o menos un 30 por ciento”, sostuvo.

El dirigente explicó que la principal preocupación del gremio no es únicamente la operación de Uber y Didi, sino la existencia de automóviles que prestan el servicio sin ningún tipo de identificación o autorización oficial.

“Lo malo es que no traen un número, una concesión, y ahí se cuelan muchos carros piratas”, denunció.

Ante esta situación, el sindicato ha solicitado a la Secretaría de Transporte reforzar la vigilancia y mantener los operativos para detectar unidades irregulares.

“Que regulen a los carros que andan afuera, los Didis y los Uber, y si hay algún pirata, que los sancionen de acuerdo a la ley”, pidió.

Rodríguez Rodríguez manifestó su respaldo a las acciones de supervisión emprendidas por las autoridades estatales y consideró que todos los prestadores del servicio deben sujetarse a las mismas reglas.

“Estamos muy de acuerdo porque nos tienen que alinear a todo el transporte para que le demos a lo que nos marca la Secretaría de Transporte. Queremos piso parejo”, enfatizó.

Los taxistas confían en que una regulación más estricta permita equilibrar la competencia y ofrecer mayores garantías de seguridad a los usuarios que diariamente utilizan este servicio en la capital del estado.