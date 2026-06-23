Ataque armado a exalcalde de Miahuatlán deja un muerto y dos heridos

La agresión ocurrió en el paraje conocido como San Juan Bosco, donde un comando armado interceptó la unidad en la que viajaba el ex edil

OAXACA, MÉXICO.- Un violento ataque armado perpetrado la noche de este lunes sobre la carretera federal 175 dejó como saldo un policía auxiliar muerto, un agente investigador lesionado y al expresidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, José Alberto Martínez, gravemente herido.

La agresión ocurrió en el paraje conocido como San Juan Bosco, donde un comando armado interceptó la unidad en la que viajaba el ex edil, militante del Frente Popular Revolucionario (FPR), junto con sus escoltas. De acuerdo con los primeros reportes, los atacantes sorprendieron al grupo de seguridad y abrieron fuego en repetidas ocasiones. En el lugar perdió la vida el policía auxiliar identificado con las iniciales J.C.P., mientras que un integrante de la Agencia Estatal de Investigaciones que fungía como escolta resultó herido.

José Alberto Martínez también sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado de emergencia a una clínica de Miahuatlán, al igual que el agente investigador lesionado. El ataque revive un antecedente de violencia que marcó a la familia Martínez. El 24 de agosto de 2020, Tomás Martínez Pinacho, dirigente del Frente Popular Revolucionario y padre del ex edil, fue ejecutado sobre la misma carretera federal 175, a la altura de Ánimas Trujano. En aquella agresión también resultaron heridos sus escoltas.

La nueva emboscada ocurre además en un contexto de creciente violencia en Miahuatlán. Apenas hace dos semanas, el presidente municipal César Figueroa “El Chivo” fue atacado a balazos y resultó lesionado en un brazo. Por ese hecho, las autoridades informaron la captura de uno de los presuntos responsables.

Fiscalía despliega operativo

Tras los hechos, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que desplegó un equipo multidisciplinario para esclarecer la agresión y localizar a los responsables.

En el vehículo, un automóvil Malibu, fue localizado el cuerpo sin vida del policía auxiliar, así como armas de cargo largas tipo AR-15 y armas cortas. Paralelamente, el Gabinete de Seguridad mantiene operativos en la región para dar con los responsables del atentado. Las autoridades no han revelado hasta el momento el móvil de la agresión; sin embargo, la magnitud del ataque y el perfil de las víctimas apuntan a una acción planeada y dirigida.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO