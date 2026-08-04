Maestros también hacen trampa en examen de promoción

En la prueba que aplicó la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros el 1 de agosto hubo “conductas indebidas” en aspirantes que ya fueron dados de baja

Staff

Ciudad de México.-Ya no solo hay reportes de trampa en el examen de la UNAM. La Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) informó que hubo aspirantes con inconsistencias en el instrumento de promoción horizontal.

La prueba del 1 de agosto pasado recibió a 52 mil 974 maestras y maestros, un 97 por ciento de lo previsto, y entre ellos se identificaron “conductas indebidas” en aspirantes que fueron dados de baja.

Dichas conductas indebidas fueron registradas durante la aplicación de la prueba en línea, y en ellas se observa como dos aspirantes utilizaron su celular.

Además, se observa cómo una mujer presuntamente utilizó la identidad de otra para la prueba, esto con una fotografía impresa.

En días pasados, el 30 de julio, USICAMM reportó el caso de una persona que ofrecía apoyo para el instrumento de promoción horizontal por 8 mil pesos, a lo que respondieron con una denuncia formal por la oferta fraudulenta.

La USICAMM llamó a estar pendientes de sus redes sociales para la publicación de resultados del instrumento de promoción horizontal, que es una apreciación de conocimientos y aptitudes clave para acceder a mejoras salariales.