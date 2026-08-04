Reportan cuatro muertos en Jalisco tras la explosión de una pipa

Al menos cuatro personas murieron a causa de una explosión en un vehículo, al parecer una pipa cargada con combustible dentro de una pensión en la calle Tamiahua en la colonia Las Huertas, municipio de Tlaquepaque.
Personal de Protección Civil ya trabaja en el sitio. pic.twitter.com/ugLLCvRMBv
— Jalisco Rojo (@JaliscoRojo_) August 4, 2026
Los hechos ocurrieron la noche del 3 de agosto en la colonia Lomas de San Miguel.
Protección Civil municipal detalló que una pipa explotó y se incendió, sin que hasta ahora se conozca el motivo.
Videos publicados en redes sociales permiten escuchar el momento de la explosión, tras lo cual se movilizaron los servicios de emergencia.
🚨Explota pipa cargada de chapopote en una pensión vehicular ubicada la colonia Las Huertas en Tlaquepaque, #Jalisco 💥.
🔴 Hay al menos 4 trabajadores fallecidos. Cuerpos de auxilio se encuentran en el área combatiendo el fuego. pic.twitter.com/fukGWv9i9z
— Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) August 4, 2026
El incendio de la unidad fue controlado a fin de evitar que las llamas se propagaran a predios contiguos.
Durante la búsqueda primaria fueron localizadas cuatro personas sin vida”, detalló PC de Tlaquepaque.
Primeros informes señalan que las víctimas son hombres, quienes realizaban trabajos en el lugar.
CON INFORMACIÓN DE LÓPEZ – DÓRIGA DIGITAL