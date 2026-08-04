Reportan cuatro muertos en Jalisco tras la explosión de una pipa

Los hechos ocurrieron la noche del 3 de agosto en la colonia Lomas de San Miguel.

Protección Civil municipal detalló que una pipa explotó y se incendió, sin que hasta ahora se conozca el motivo.

Videos publicados en redes sociales permiten escuchar el momento de la explosión, tras lo cual se movilizaron los servicios de emergencia.

El incendio de la unidad fue controlado a fin de evitar que las llamas se propagaran a predios contiguos.

Durante la búsqueda primaria fueron localizadas cuatro personas sin vida”, detalló PC de Tlaquepaque.

Primeros informes señalan que las víctimas son hombres, quienes realizaban trabajos en el lugar.

CON INFORMACIÓN DE LÓPEZ – DÓRIGA DIGITAL