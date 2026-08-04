“Reetructurar deuda liberó 1,600 mdp y bajó tasa de interés”

En entrevista exclusiva el secretario de Finanzas de Tamaulipas, Carlos Irán Ramírez González dijo que esta medida permitió disminuir las participaciones comprometidas como garantía. Y lograr que actualmente Tamaulipas sea el Estado del norte, con menor deuda per cápita

Por. Staff

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La reestructuración de la deuda pública de Tamaulipas ha permitido la liberación de mil 600 millones de pesos y la reducción de la tasa de interés más alta que pagaba el estado, afirmó el secretario de Finanzas de Tamaulipas, Carlos Irán Ramírez González.

En entrevista exclusiva, recordó que al asumir la Subsecretaría de Inversión, al inicio de la actual administración, el gobierno estatal registraba una deuda pública superior a 16 mil millones de pesos.

Indicó además que las participaciones federales comprometidas como garantía también disminuyeron de manera significativa.

Ramírez González afirmó que, de acuerdo con un ejercicio interno, Tamaulipas es actualmente el estado con menor deuda per cápita de la zona norte del país. Aseguró que la administración no ha contraído nueva deuda pública y que, en su lugar, ha reducido el saldo en más de mil millones de pesos, lo que —dijo— ha permitido mejorar las calificaciones crediticias del estado.

¿Cómo encontró la Secretaría de Finanzas cuando llegó?

Desde que asumí la responsabilidad, el 1 de octubre de 2022, recibimos un gobierno del Estado con una deuda de más de 16 mil millones de pesos.

Se me encomendó reestructurar esa deuda. Aprovechamos las condiciones que en ese momento ofrecían los mercados financieros, liberamos mil 600 millones de pesos y redujimos la tasa de interés más alta, que rondaba el 1.70.

Llegamos a una tasa de 0.21. También liberamos las participaciones federales comprometidas, que se encontraban por arriba del 50 por ciento; ahora están en 0.39.

Eso correspondió a mi paso por la Subsecretaría de Inversión: resolver la deuda pública nos llevó aproximadamente dos años.

Posteriormente me encomendaron la Subsecretaría de Egresos, donde había un déficit de 3 mil millones de pesos. Con la experiencia obtenida en la Subsecretaría de Inversión, llevamos a cabo tres acciones a corto plazo: le pedimos a la banca que subiera la tasa de interés —el rendimiento— del dinero de las y los tamaulipecos.

También hicimos una depuración de recursos no planificados para septiembre de aquel año, correspondientes a programas que no eran esenciales —que no eran educación, seguridad pública, bienestar social ni infraestructura productiva—. Se recogió ese dinero porque ya no habría tiempo para ejercerlo, y así abatimos el déficit.

Hubo una constante en las administraciones pasadas, de que el tema de la deuda era imposible de resolver, e incluso que era necesario aumentarla. ¿Cómo se resolvió un tema que por años nos habían dicho que era muy difícil de resolver?

Con la visión de nuestro gobernador, el doctor Américo Villarreal, quien me instruyó y fue el visionario de esta reestructura, en el ejercicio del gasto tomamos decisiones de sentido común: no gastar por gastar, sino gastar con precisión en los programas que realmente van a dejar un bienestar a la población.

En infraestructura productiva llevamos invertidos más de 21 mil millones de pesos en obra pública sin endeudar al Estado.

Esto representa una inversión mayor a la de administraciones anteriores, sin contraer deuda. Apostamos por esquemas financieros novedosos, como la construcción de las 15 estaciones seguras en el norte del estado, que el gobernador Américo Villarreal inauguró hace unos días.

En el Estado hemos actuado de manera responsable: buscamos esquemas financieros a corto plazo sin dejar endeudadas a las y los tamaulipecos.

Es cuestión de saber buscar en el mercado financiero. Ahorita, por ejemplo, estamos explorando el tema de un bono verde, un proyecto que también me pidieron presentar mis colegas, los 32 secretarios de Finanzas del país. Lo estamos trabajando con la banca de desarrollo, para temas de mitigación del calentamiento global.

Hay que salir a buscar ese tipo de instrumentos o esquemas financieros para acceder a mayores recursos sin endeudar al estado. Existen, nada más hay que ir a buscarlos. Se dice fácil, pero es exactamente eso: salir a buscar esos esquemas.

¿Cómo ha sido el ejercicio de transparencia para mejorar la percepción de las finanzas del estado ante las calificadoras?

Tuve el privilegio de participar en la reestructura de la deuda desde la Subsecretaría de Inversión, y ahora como titular de la Secretaría de Finanzas. Eso me permitió conocer todas las áreas, que de alguna manera están conectadas entre sí para que se refleje una mejora en las calificaciones.

Se necesitan mayores ingresos, vigilar el gasto, regular los organismos públicos descentralizados —eso corresponde a la Subsecretaría de Inversión—, tener un presupuesto basado en resultados y mantener afinidad con el Consejo de Armonización Contable. Todo eso lo conectamos, y eso es lo que nos sirvió para el aumento en la calificación. Le llamo la mesa de trabajo con las calificadoras: llegan, abres tus libros y te revisan todo —la inversión en Tamaulipas, tu recaudación, tu techo de financiamiento para endeudamiento, tus organismos públicos, la tecnología que usas para la captación y recaudación de impuestos y cobros—. Te revisan todo. La experiencia obtenida en dos subsecretarías y ahora en la titularidad de la Secretaría nos ha permitido llevar esto a cabo.

Se ha documentado que Tamaulipas logró una recaudación histórica en 2025. ¿Cuáles fueron los pasos para lograr esa cifra histórica?

Te voy a dar una exclusiva el día de hoy. En la mesa de trabajo con mis colegas, los 32 secretarios de Finanzas del país, quedó pendiente una tarea que vamos a llevar a cabo ahora: en las próximas semanas emitiremos estímulos para beneficio de las y los tamaulipecos, condonando aquellas deudas fiscales que sea posible condonar por facultad de la Secretaría. Hay impuestos sobre los que no tenemos atribuciones directas —esos tendrían que pasar por el Congreso del Estado—, pero para todos los que sí sean facultad del gobernador, vamos a promover estímulos y decretos gubernamentales de condonación. Ya estamos trabajando en ello.

Esa es una herramienta para llegar al ciudadano. Otra es la atención directa: invitar a la ciudadanía a las oficinas fiscales, para que los directores que están ahí los atiendan con una asesoría integral. También estamos utilizando la tecnología —dado que hoy todo el mundo quiere hacer trámites desde su celular—, buscando aplicaciones que hagan más accesible el pago para las nuevas generaciones.

Asimismo, estamos por celebrar un convenio con una conocida tienda de autoservicio para que los contribuyentes puedan pagar sus contribuciones ahí mismo. Ese servicio tendrá un costo, probablemente entre 10 y 15 pesos, pero eso evita tener que trasladarse hasta una oficina fiscal, un traslado que seguramente costaría más de esos 15 pesos. Si de cualquier forma vas a comprar algo a la tienda de autoservicio, ahí mismo podrás pagar tu contribución.

En materia de rendición de cuentas y auditorías, ¿cómo ha sido su relación con las autoridades correspondientes, y cómo considera usted el nivel de transparencia que mantiene la Secretaría?

Para eso está el presupuesto basado en resultados y el Consejo de Armonización Contable de Tamaulipas. Actualmente estamos entre los primeros diez lugares en los criterios de la Auditoría Superior de la Federación. La Secretaría Anticorrupción del Gobierno del Estado, a cargo de la doctora Norma, ha hecho un excelente trabajo en ese sentido.

Trabajamos siempre de manera institucional con esa Secretaría y con el Auditor Superior del Estado, atendiendo permanentemente las recomendaciones y observaciones que nos hacen. Llevamos a cabo cursos de actualización con la Auditoría Superior de la Federación y participamos en las reuniones a las que nos convocan a nivel central. Siempre trabajamos con la mejor disposición, para que se sigan manteniendo estos resultados durante esta administración.