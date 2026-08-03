Asegura la Marina 4.4 toneladas de cocaína y arresta a 16 sujetos

El decomiso, que incluye combustible y motores de lanchas se registra frente a Oaxaca y Chiapas

Staff

Ciudad de México.-La Secretaría de Marina (Semar) aseguró cerca de 4.4 toneladas de cocaína en cuatro embarcaciones interceptadas frente a las costas de Oaxaca y Chiapas, en uno de los mayores decomisos navales registrados durante 2026.

Como resultado de las operaciones fueron detenidas 16 personas, además del aseguramiento de seis motores fuera de borda y más de 2 mil litros de combustible.

El cargamento representa casi la mitad de las aproximadamente 8.9 toneladas de cocaína que la dependencia informó haber asegurado durante julio en operativos marítimos, portuarios y terrestres relacionados con el litoral del Pacífico, además de superar cada uno de los decomisos individuales reportados en esa región durante el mes pasado.

En una primera acción, personal de la Armada de México detectó dos embarcaciones menores durante patrullajes frente a Oaxaca. Tras inspeccionarlas localizaron 127 bultos y 42 paquetes rectangulares con alrededor de tres toneladas de cocaína, además de seis motores fuera de borda. En el lugar fueron detenidos 10 tripulantes, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público.

En una segunda intervención, realizada en aguas de Chiapas, elementos navales ubicaron otras dos embarcaciones. Una de ellas transportaba 24 bultos con aproximadamente mil 423 kilogramos de cocaína, así como más de 2 mil litros de combustible. En este operativo fueron capturadas seis personas.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que estas acciones evitaron que millones de dosis de droga llegaran a las calles y destacó que, durante la presente administración, la Secretaría de Marina ha asegurado más de 80 toneladas de cocaína en mares mexicanos.

LABORATORIO CLANDESTINO

De manera paralela, efectivos de la institución localizaron un laboratorio clandestino en la comunidad de Península de Villamoros, en el municipio de Culiacán, Sinaloa, donde destruyeron cerca de 300 litros de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de metanfetamina.

Asimismo, durante un recorrido terrestre en Aguamilpa, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, personal de la Marina fue agredido con disparos de arma de fuego y repelió el ataque.

El enfrentamiento dejó un elemento naval lesionado y un presunto agresor muerto. Además, fueron asegurados un arma de fuego, cargadores y cartuchos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) participaron en la puesta a disposición de los 16 detenidos y del material asegurado, mientras que el Ministerio Público determinará la situación jurídica de los implicados.

La Secretaría de Marina precisó que el peso ministerial de la droga aún no concluye, por lo que la cantidad definitiva de cocaína será incorporada posteriormente a las estadísticas oficiales de la presente administración.