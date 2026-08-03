Bajan los casos de Gusano Barrenador

Hasta antes del inicio del periodo vacacional, se registraban 120 casos activos y en el último monitoreo sólo se detectaron 81

Por. Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La incidencia del Gusano Barrenador del Ganado (GBG) registró una disminución significativa en Tamaulipas durante la segunda semana del periodo vacacional de verano, por lo que el estado inicia agosto con una cifra considerablemente menor a la reportada en los últimos meses.

Los datos fueron publicados en el más reciente informe de Casos Activos de GBG en México, emitido por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Al cierre de la primera semana de vacaciones, la entidad mantenía más de 120 casos activos de la plaga.

Sin embargo, en la actualización más reciente, correspondiente al término de la segunda semana del receso vacacional, la cifra descendió a 81 casos activos, lo que representa una reducción importante en el número de animales afectados.

La disminución también impactó la posición que ocupa Tamaulipas en el panorama nacional.

Después de permanecer durante varios meses entre las cinco entidades con mayor número de casos activos, el estado descendió al décimo lugar nacional, reflejando una mejora en las acciones de control y seguimiento de los brotes registrados en territorio tamaulipeco.

De acuerdo con el reporte de Senasica, los 81 casos activos se distribuyen en 12 municipios del estado, concentrados principalmente en las regiones centro y sur.

Los municipios con mayor número de casos son:

Soto la Marina: 24 casos.

Aldama: 17 casos.

Ocampo: 13 casos.

Jaumave: 6 casos.

Tula: 4 casos.

Victoria: 4 casos.

Llera: 3 casos.

Tampico: 3 casos.

Palmillas: 2 casos.

Abasolo: 1 caso.

Casas: 1 caso.

Ciudad Madero: 1 caso.

A nivel nacional, el reporte de Senasica contabiliza mil 871 casos activos de Gusano Barrenador del Ganado, por lo que Tamaulipas concentra actualmente poco más del cuatro por ciento del total de casos vigentes en el país.

La reducción registrada durante las últimas semanas ocurre en medio de los esfuerzos de vigilancia epidemiológica, atención de reportes y control sanitario implementados por las autoridades agropecuarias para contener la propagación de la plaga, considerada una de las principales amenazas para la actividad pecuaria por las afectaciones que provoca en bovinos y otras especies de producción.

Aunque la tendencia es favorable para Tamaulipas, las autoridades mantienen la vigilancia en las zonas donde aún permanecen casos activos, particularmente en los municipios de Soto la Marina, Aldama y Ocampo, que concentran más de la mitad de los registros vigentes en la entidad.

Observación editorial: En el texto original se menciona que los casos se distribuyen en 11 municipios, pero la lista incluye 12 (Abasolo, Aldama, Casas, Ciudad Madero, Jaumave, Llera, Ocampo, Palmillas, Soto la Marina, Tampico, Tula y Victoria). Conviene verificar cuál de los dos datos es el correcto antes de su publicación.