Registra Tamaulipas 21 casos de dengue

Se reduce al mínimo formas graves de la enfermedad

POR. STAFF

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Tamaulipas se mantiene entre las entidades con menor incidencia de dengue en el país durante 2026, al acumular únicamente 21 casos confirmados, pese a encontrarse en la temporada de mayor riesgo para la transmisión de la enfermedad por las lluvias y las altas temperaturas.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave), hasta la semana epidemiológica 27 se han confirmado 13 casos de dengue no grave, siete con signos de alarma y solo un caso de dengue grave.

Uno de los indicadores más favorables para la entidad es la disminución de las formas severas de la enfermedad. En el mismo periodo de 2025 se habían registrado nueve casos de dengue grave, mientras que este año la cifra se redujo a uno.

Si bien los casos de dengue no grave aumentaron ligeramente, al pasar de nueve a 13, los pacientes con signos de alarma disminuyeron de 10 a siete, lo que refleja una menor incidencia de complicaciones asociadas al virus.

El comportamiento epidemiológico de Tamaulipas contrasta con el panorama nacional, donde se han confirmado 660 casos de dengue no grave, 760 con signos de alarma y 56 casos graves. Las entidades con mayor número de contagios son Veracruz, Sonora, Tabasco y Sinaloa.

El informe de la Secretaría de Salud federal también destaca que Tamaulipas permanece libre de casos de chikungunya, virus del zika, fiebre del Oeste del Nilo y paludismo, enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica y transmitidas por vectores.

Aunque las autoridades sanitarias mantienen vigilancia permanente debido a que las condiciones climáticas favorecen la reproducción del mosquito Aedes aegypti, la entidad conserva una baja incidencia de dengue y una reducción importante en los casos de mayor gravedad.