Confirman primeras dos muertes por diarrea explosiva en EU; crece alerta por peligroso parásito

Las autoridades mantienen bajo investigación el brote para determinar su origen y establecer qué alimentos podrían estar relacionados con los contagios registrados

Autoridades sanitarias de Michigan, Estados Unidos, confirmaron la muerte de dos personas relacionadas con un brote de ciclosporiasis, enfermedad intestinal provocada por el parásito Cyclospora cayetanensis. Se trata de las primeras muertes conocidas en el país relacionadas con esta enfermedad intestinal, caracterizada principalmente por episodios de diarrea intensa, además de dolor abdominal y otros problemas gastrointestinales.

La enfermedad, según explican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), no es provocada por una bacteria como la salmonela, sino por un parásito microscópico llamado Cyclospora cayetanensis. La infección ocurre principalmente cuando una persona consume alimentos o agua contaminados con materia fecal que contiene el microorganismo y una vez dentro del organismo, el parásito afecta el intestino y puede provocar síntomas que se prolongan durante días o incluso semanas.

Michigan se ha convertido en uno de los principales focos del brote, de acuerdo con información de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés). Las autoridades han informado que hay más de 18 mil casos de ciclosporiasis en Estados Unidos, de los cuales cerca de 10 mil 700 se registraron en Michigan y 4 mil en Ohio. Además, se sabe que al menos 193 personas han requerido hospitalización en Michigan debido a las complicaciones asociadas con la infección.

Los CDC informan que los casos no solo se reportan en estos dos estados, sino que también hay un aumento considerado de personas enfermas en Illinois, Indiana, Carolina del Norte y Nueva York, donde se han contabilizado hasta 500 infecciones en cada estado. En este sentido, las autoridades sanitarias han emitido una alerta máxima ante el riesgo de la enfermedad y el avance de los contagios.

¿Qué está provocando el brote de diarrea explosiva?

Las investigaciones sanitarias apuntan a que uno de los brotes de ciclosporiasis estaría relacionado con el consumo de lechuga iceberg rallada, que había sido distribuida para su venta y utilización en diferentes establecimientos de comida.

Tras identificarse la posible relación epidemiológica, la empresa responsable realizó el retiro del producto involucrado y suspendió operaciones en una planta ubicada en México que había sido vinculada con los casos investigados. Las autoridades continúan realizando estudios para establecer el alcance de la contaminación y determinar si existen otras fuentes relacionadas con los contagios.

No obstante, la investigación tampoco se limita a la lechuga. En Carolina del Norte, autoridades sanitarias analizan productos como perejil y cilantro como posibles fuentes de infecciones registradas en ese estado. Por ahora, las autoridades estadounidenses buscan identificar todas las fuentes involucradas y retirar los productos potencialmente contaminados para reducir nuevas infecciones y evitar que el brote siga expandiéndose por todo el país.

¿Qué síntomas provoca la ciclosporiasis?

Uno de los síntomas más característicos de la infección por Cyclospora cayetanensis es la diarrea acuosa intensa y frecuente, que en algunos casos puede aparecer de manera repentina, razón por la que coloquialmente ha sido descrita como “diarrea explosiva”. También pueden presentarse dolor o cólicos abdominales, náuseas, pérdida de apetito, cansancio y pérdida de peso.

La enfermedad puede resultar especialmente complicada debido a que los síntomas pueden prolongarse o reaparecer si la infección no recibe tratamiento. Los casos más severos pueden provocar deshidratación y otras complicaciones que hagan necesaria la atención hospitalaria.

A diferencia de algunas infecciones intestinales que pueden transmitirse fácilmente de una persona a otra, el ciclo de este parásito requiere determinadas condiciones ambientales antes de volverse infeccioso. La principal vía de exposición está relacionada con el consumo de alimentos o agua contaminados.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO