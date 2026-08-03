Agricultores piden a AVA incluir a Tamaulipas en apoyos al maíz

Cerca de 40 productores de Abasolo exigieron que Tamaulipas sea incluido en los apoyos federales al maíz.

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Con una manifestación pacífica realizada a las afueras de Palacio de Gobierno, cerca de 40 productores de maíz del municipio de Abasolo solicitaron al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, una audiencia para exponer la crisis que enfrenta el sector agrícola debido a los bajos precios del grano y la falta de apoyos federales para la entidad.

Los agricultores demandaron que Tamaulipas sea incluido en los programas de apoyo al maíz que ya se aplican en otras entidades productoras como Sinaloa, Jalisco y Michoacán, donde los productores han recibido incentivos económicos para compensar la caída en los precios del mercado.

En representación del grupo, Juan Ortiz explicó que la principal preocupación es el bajo valor que actualmente recibe el maíz blanco, situación que ha provocado pérdidas económicas para cientos de familias dedicadas a esta actividad.

“Primero que nada queremos una audiencia con el gobernador para exponerle la problemática que tenemos sobre el maíz blanco. Nos lo están pagando muy barato y Tamaulipas no aparece dentro de los apoyos que autorizó el Gobierno Federal para otros estados productores”, señaló.

De acuerdo con los manifestantes, en otras entidades los productores han recibido apoyos de hasta mil 100 pesos por tonelada, integrados por 700 pesos aportados por la Federación y 400 pesos por los gobiernos estatales.

Es por eso, que los agricultores de Abasolo buscan que se implemente un esquema similar para los productores tamaulipecos.

Y es que Ortiz indicó que en el municipio existen alrededor de tres mil productores afectados por esta situación.

Durante el presente ciclo agrícola se sembraron aproximadamente 12 mil hectáreas de maíz, pero los altos costos de producción y los bajos precios de comercialización han reducido significativamente la rentabilidad del cultivo.

“Estamos invirtiendo cerca de 35 mil pesos por hectárea entre fertilizantes, semillas e insumos. Con los precios actuales prácticamente no hay ganancias, sólo pérdidas”, afirmó.

Los productores señalaron que la problemática no está relacionada con la falta de agua o las condiciones climáticas, sino con el encarecimiento de los insumos agrícolas y la caída en el precio del maíz, situación que consideran insostenible para el sector.

Aunque por el momento descartaron bloqueos carreteros o cierres de vialidades, advirtieron que esperarán una respuesta de las autoridades estatales antes de definir nuevas acciones.

En caso de no obtener una solución favorable, adelantaron que se reunirán nuevamente en Abasolo para determinar las medidas a seguir.

Los manifestantes confiaron en que el Gobierno de Tamaulipas atienda su petición y gestione ante la Federación mecanismos que permitan mejorar las condiciones de comercialización del maíz y brindar certidumbre económica a los productores de la región.