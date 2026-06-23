Calor extremo sobre Tamaulipas: un deceso y 13 afectados

Recomienda Salud mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y prestar especial atención a menores de edad, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y otros grupos vulnerables

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Las altas temperaturas que superan los 40 grados centígrados en Tamaulipas ya cobraron una vida y han provocado 13 casos de afectaciones a la salud, informó la secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos.

La funcionaria exhortó a la población a extremar precauciones este verano.

Detalló que las unidades médicas han registrado 4 casos de deshidratación, 6 de golpe de calor y 2 de insolación.

Y confirmó el fallecimiento de una persona por golpe de calor en el municipio de El Mante.

Hernández Campos señaló que el Gobierno del Estado reforzó la coordinación con todas las instituciones del Sector Salud para responder a cualquier emergencia relacionada con las temperaturas extremas y brindar atención oportuna a la población.

Recomendó mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y prestar especial atención a menores de edad, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y otros grupos vulnerables, quienes enfrentan un mayor riesgo de sufrir complicaciones.

Advirtió que síntomas como boca seca, cansancio, debilidad, dolor de cabeza y mareos pueden ser señales de deshidratación o golpe de calor, por lo que pidió acudir de inmediato a la unidad médica más cercana.

La dependencia también recomendó utilizar ropa ligera y de colores claros, emplear sombreros, sombrillas y protector solar, además de que trabajadores expuestos al sol, como los de la construcción, realicen pausas de al menos 10 minutos bajo sombra para reducir riesgos.

También llamó a reforzar las medidas de higiene y manejo de alimentos para prevenir enfermedades gastrointestinales propias de la temporada, como lavarse las manos frecuentemente, consumir alimentos bien cocidos, mantenerlos refrigerados y contar en casa con sobres de Vida Suero Oral, disponibles de forma gratuita en los centros de salud.