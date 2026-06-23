Científico escanea el cerebro de los presos en busca de signos de maldad

Durante las exploraciones de resonancia magnética los investigadores identifican las regiones cerebrales que se activan en respuesta a ciertas imágenes

STAFF

A Kent Kiehl le encanta hablar del acusado que fue el primero en dar a conocer su controvertida investigación sobre el cerebro: el asesino en serie Brian Dugan.

“Era simplemente un psicópata absoluto y total. Un ejemplar perfecto… quiero decir, odio usar esta palabra.”

En 2009, los abogados de Dugan pidieron a Kiehl que testificara sobre la propensión de Dugan a matar.

En aquel momento, un jurado en Chicago decidía si condenar a muerte a Dugan por la violación y el asesinato de una niña de 10 años. Dugan ya había confesado el asesinato en 1985, mientras cumplía cadena perpetua en una prisión estatal por la violación y el asesinato de otras dos mujeres. Posteriormente, las pruebas de ADN confirmaron que Dugan había estado en la escena del crimen.

En palabras de uno de los abogados de Dugan, el caso era «una victoria segura para la fiscalía». Desesperados, llamaron a Kiehl, un investigador de la Universidad de Nuevo México especializado en el estudio del cerebro de los reclusos, como su testigo estrella.

Dugan seguramente sería declarado culpable. Pero si una tomografía cerebral lo identificara como psicópata, sus abogados podrían argumentar ante el tribunal que Dugan no debería ser condenado a muerte porque no era emocionalmente capaz de discernir entre el bien y el mal.

Kiehl creyó tener la respuesta que buscaban los abogados defensores de Dugan. Analizó el cerebro de Dugan de la misma manera que lo había hecho con más de 1000 prisioneros. Lo entrevistó durante horas y luego aplicó sus respuestas a una lista de verificación de psicopatía que evaluaba 20 rasgos y comportamientos, como «sentido grandioso de la propia valía» y «mentira patológica», asignando una puntuación a cada rasgo. La puntuación de Dugan en la lista de verificación alcanzó el umbral para un psicópata, por lo que Kiehl escaneó su cerebro utilizando una técnica novedosa en aquel entonces, llamada resonancia magnética funcional, para buscar cualquier anomalía cerebral que pudiera explicar la psicopatía de Dugan.

Durante las exploraciones de resonancia magnética los investigadores identifican las regiones cerebrales que se activan en respuesta a ciertas imágenes. Kiehl escaneó a Dugan mientras le mostraba imágenes diseñadas para provocar respuestas emocionales, como un hombre gritándole a un niño o un procedimiento quirúrgico.

“Su puntuación está entre las más altas de todos los reclusos que he conocido”, dijo Kiehl al jurado, refiriéndose a la puntuación de Dugan en la lista de verificación de psicopatía. “Ha tenido estos síntomas y problemas desde muy temprana edad”.

En un relato autobiográfico de su investigación, publicado cinco años después, Kiehl escribió que las tomografías mostraban que el cerebro de Dugan estaba «atrofiado».

El juicio de Dugan, hace 17 años, fue uno de los primeros casos judiciales en Estados Unidos en admitir la investigación cerebral como prueba. El caso fue noticia nacional. Sin embargo, las pruebas presentadas por Kiehl no convencieron al jurado de ser indulgente. Condenaron a Dugan a muerte. Su sentencia fue posteriormente conmutada a cadena perpetua, solo después de que el estado de Illinois impusiera una moratoria sobre la pena capital.

Pero lo que sucedió después fue trascendental. En los años posteriores al testimonio de Kiehl, la ciencia de la criminalidad biológica, aunque cuestionable, se invocó en miles de casos. Los abogados defensores, en particular, utilizaron pruebas biológicas como escáneres cerebrales para argumentar que sus clientes debían recibir sentencias más leves.

Según un estudio de 2019 , entre 2005 y 2015, el uso de pruebas cerebrales en la defensa penal se registró en más de 2800 sentencias judiciales. Los investigadores estimaron que los argumentos neurológicos para la reducción de la responsabilidad penal aparecieron en aproximadamente el 10-12% de los juicios por asesinato en Estados Unidos y en cerca del 25% de los juicios con pena de muerte. En general, el 40% de los casos de delitos graves hicieron referencia a pruebas cerebrales.

Incluso esas cifras no reflejan completamente la prevalencia de las pruebas basadas en la neurociencia en los casos penales en Estados Unidos. El estudio reconoce que la cifra de 2800 «probablemente subestima» dichas pruebas, ya que solo incluye las opiniones judiciales publicadas que hacen referencia a argumentos basados en el cerebro.

El argumento biológico en muchos de estos casos es bastante similar. Haciéndose eco de la investigación de Kiehl, los abogados argumentarían que algunas personas simplemente están programadas para la conducta delictiva, sin que sea culpa suya.

Pocos científicos han defendido este argumento con tanta vehemencia como Kiehl, quien, tras el juicio de Dugan, se convirtió en la figura pública de la neurociencia criminal. Durante las últimas dos décadas, ha enviado su máquina de resonancia magnética móvil a prisiones y cárceles de todo Estados Unidos, en un intento por identificar a personas con un «cerebro criminal».