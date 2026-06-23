Concluyen secundaria 171 alumnos de la Federalizada 3

Iván Álvarez Martínez, alumno del 3°C, recibió la Medalla "Guadalupe Victoria" al obtener el mejor promedio de la generación con 9.98.

Por Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Generación 2023-2026 de la Escuela Secundaria Federalizada 3, integrada por 171 estudiantes, se graduó en una emotiva ceremonia celebrada en el Salón SARTET.

Alumnos, docentes y padres de familia fueron testigos del cierre de una etapa académica marcada por el esfuerzo y la dedicación.

Uno de los momentos más significativos fue la entrega de la Medalla “Guadalupe Victoria” a Iván Álvarez Martínez, alumno del grupo 3°C, quien obtuvo el mejor promedio de la generación con 9.98.

También fueron reconocidos Perla Tiane Guillén Vázquez, con la Medalla “ABC”, y Yossgar Neymar Márquez Puga, con la Medalla “Profesor Mariano Báez Aguilar”.

La ceremonia tuvo como padrino de generación al maestro Arnulfo Rodríguez Treviño y reunió a cientos de asistentes que acompañaron a los egresados en una jornada llena de aplausos, reconocimientos y recuerdos de su paso por las aulas.

La subdirectora Mónica Maldonado Flores felicitó a los graduados por alcanzar esta meta y los exhortó a continuar su preparación académica, al destacar que la educación representa una de las herramientas más importantes para construir un mejor futuro.

Con la proyección de una semblanza que recordó experiencias, proyectos y momentos vividos durante tres años, la institución entrego a Ciudad Victoria una generación más de estudiantes que ahora emprende nuevos retos educativos, dejando huella en la historia de la escuela.