Despliegan operativo federal en la frontera

Fuerzas federales realizaron cateos y acciones de inteligencia en diversos sectores de Reynosa, Matamoros y Río Bravo contra presuntos objetivos prioritarios

Por. Staff

Expreso-La Razón

REYNOSA, TAMAULIPAS.- Un grupo especial integrado por elementos federales realizó este lunes operativos y cateos en distintos sectores de Reynosa, Matamoros y Río Bravo como parte de acciones dirigidas contra presuntos objetivos prioritario.

La movilización fue confirmada por la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, que precisó que la corporación estatal participa únicamente en calidad de apoyo.

Según el reporte, la movilización comenzó por la mañana en las instalaciones de la Delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Reynosa y posteriormente se extendió a las colonias Almaguer, Valle Soleado y el Fraccionamiento Azteca. En la Colonia Almaguer, los agentes efectuaron recorridos de vigilancia en una zona identificada por autoridades como área de operación de grupos delictivos. Al cierre de la edición no se reportaban detenciones relacionadas con esas acciones.

Más tarde, vecinos de la Colonia Valle Soleado reportaron la presencia de decenas de patrullas federales sobre la calle Playa del Pozo, donde las autoridades realizaban un cateo en un domicilio, de acuerdo con el mismo reporte.

El operativo es encabezado por agentes de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), con apoyo de personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas confirmó la participación de elementos de la Guardia Estatal en el operativo coordinado por fuerzas federales que se desarrolla en municipios de la frontera norte del estado, principalmente en Reynosa y Matamoros. El secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero, precisó que la corporación estatal no encabeza las acciones, sino que únicamente brinda apoyo operativo a las autoridades federales. «Nos pidieron apoyo y estamos trabajando en unas actividades que coordinan ellos. Ellos llevan la acción principal, nosotros nada más estamos en apoyo», declaró el funcionario.

Pancardo Escudero confirmó que las acciones se concentran en los municipios de Reynosa y Matamoros, donde se realizan cateos como parte de las diligencias en curso.

El funcionario estatal indicó que la dependencia que encabeza no cuenta con información detallada sobre los objetivos de los operativos, al tratarse de acciones encabezadas por instancias federales. «Hasta ahorita no tenemos conocimiento porque ellos llevan la acción principal», afirmó.

Agregó que corresponderá al Gobierno Federal emitir la información oficial una vez concluidas las diligencias correspondientes.

De acuerdo con los reportes disponibles, el operativo es encabezado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal y de la Guardia Estatal de Tamaulipas.

Las acciones se concentran en Reynosa y Matamoros, dos de los municipios fronterizos con mayor incidencia de actividad de grupos delictivos en el estado.

En Reynosa, los cateos se realizaron en las colonias Almaguer, Valle Soleado y el Fraccionamiento Azteca, además de un despliegue inicial en las instalaciones de la Delegación de la FGR. Hasta el cierre de este reporte no se habían confirmado detenciones derivadas de las acciones registradas en la Colonia Almaguer, y el Gobierno del Estado, por voz de su secretario de Seguridad Pública, no cuenta con información sobre los objetivos específicos de la operación ni sobre su duración estimada.

Trascendió que las acciones forman parte de una investigación vinculada a casos previamente documentados en la franja fronteriza de Tamaulipas, como el de redes de huachicol fiscal o estructuras de delincuencia organizada con presencia en los corredores de Reynosa y Matamoros.