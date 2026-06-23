‘En la SET hay diálogo y apertura’

El subsecretario, Hugo Fonseca Reyes, aseguró que la Secretaría mantiene una relación de diálogo permanente con la Sección 30, avanza en la cobertura de docentes y prepara el próximo ciclo escolar

Por. Staff

Expreso-La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Hugo Fonseca Reyes, subsecretario de administración de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, calificó la relación con la Sección 30 del SNTE como positiva, fundamentada en el diálogo constante y la conciliación para evitar la vulneración de los derechos laborales.

Destacó que el titular de la Secretaría asume una postura directa para atender las problemáticas personalmente en lugar de delegarlas, lo que facilita el trabajo conjunto en temas como la asignación de personal administrativo y de intendencia.

Asimismo, subrayó que existe un profundo respeto por los procesos internos de renovación sindical, bajo la premisa de que tanto la autoridad como el sindicato deben priorizar el bienestar y la formación de las niñas y niños tamaulipecos por encima de cualquier diferencia

¿Cuáles son las principales demandas o las principales exigencias actuales del magisterio en Tamaulipas?

Las principales demandas siempre están relacionadas con la transparencia en las cuestiones de los procesos. Ahí en la subsecretaría de administración está la Dirección General de Recursos Humanos que se divide digamos en USICAMM, que es lo que ustedes conocen y de lo que más se queja el gremio, que son las reglas del juego para la cuestión de promoción, de horas adicionales y de nuevos ingresos. Estas reglas son las que nos limitan y no atender inmediatamente alguna necesidad.

Esto es de lo que más se podrían quejar: si hay vacancias, si falta por cubrir, los permisos. Pero la verdad hemos agilizado mucho esos procesos. Anteriormente los maestros se quejaban de que un maestro de nuevo ingreso podía pasar de tres a seis meses a que se les pagara; ahorita la quincena inmediata ya están cobrando. Son aspectos administrativos que tenemos que ir arreglando. Aquí siempre lo platicamos con el resto de los subsecretarios para que se bajen también a la estructura y que cuando exista una demanda nos lo reporten inmediatamente.

El USICAMM es la gran causa de la molestia de alguna parte del magisterio a nivel nacional. ¿Qué postura tienen ustedes al respecto?.

No te puedo decir que sea algo perfecto pero es algo que nos debe de regir; debemos de actuar bajo normas. Me parece que habría cuestiones que se pueden modificar, ya la presidenta lo ha anunciado y lo estamos esperando. No podemos actuar ni hacer modificaciones si no esperamos a lo que nos marca la Federación. Hasta ahorita han funcionado hasta cierto punto, pero todo es perfectible para que el mismo magisterio tenga su certeza laboral.

En el pasado hubo momentos de tensión entre la Secretaría de Educación y el magisterio. ¿Cómo ves actualmente la relación de las autoridades estatales con el magisterio?.

Yo las veo positivas. A ver, hay brotes de ciertas circunstancias pero son particulares. Todo se ha debido también al diálogo y a la apertura. El mismo secretario se encarga de atender muchas de las problemáticas en lugar de delegarlo; él mismo le entra al toro por los cuernos de tener un constante diálogo con la sección 30 del SNTE. Eso nos ayuda mucho para que ellos tengan la certeza de que no se están violentando los derechos laborales. El diálogo y la conciliación es lo que nos llega a seguir avanzando.

Viene una renovación en la sección 30. ¿Cuál sería el deseo de la Secretaría de Educación al respecto?.

Somos muy respetuosos de lo que marquen sus estatutos y sus reglas. Independientemente de la renovación, debemos seguir trabajando en beneficio de los trabajadores de educación. Ambas partes nos debemos de enfocar en que nuestras niñas y niños aprendan y sean hombres de bien en su futuro. La postura es el respeto, el trabajo en conjunto y entablar el diálogo.

Durante mucho tiempo existió esa idea de que la Secretaría de Educación era un área de gobierno en la que muchas personas tenían la oportunidad de llegar a hacer carrera. ¿Siguen abiertas las puertas para abrir más plazas para el magisterio?.

Para abrir más plazas estamos limitados; las reglas de USICAMM ya no permiten hacer ese tipo de cuestiones que se daban antes del 2013. Ahorita, cuando un docente se jubila, sus horas se van a concurso ya sea para nuevo ingreso o para promoción. Por eso, yo creo que todos los trabajadores que están ahorita de nuevo ingreso están por vocación, ya no es como antes que a lo mejor un familiar heredaba las horas.

¿Cómo anda la cobertura de maestros en el sistema educativo tamaulipeco?.

Vamos bien. Siempre lo destaco, la educación en Tamaulipas es muy maternalista; el 64% de los trabajadores de la educación son mujeres. Reconozco a todas por su servicio y atención. Hubo más de 400 docentes de nuevo ingreso en este ciclo escolar únicamente para cubrir prejubilaciones e incapacidades. La cobertura es buena. Sé que habrá particularidades donde alguien dirá que falta un docente, pero a veces es porque un docente hace una función administrativa que no debería y tiene que regresar a la función docente. Estamos tratando de cubrir lo más que se pueda antes de finales de agosto para evitar incidencias al inicio del ciclo.

¿Cuáles han sido las prioridades que te ha extendido el gobernador Américo Villarreal?.

Hugo Fonseca Reyes: Por parte del gobernador es tener la apertura y seguir el ejemplo de su humanismo: tratar de escuchar y resolver. Con economías que hicimos en la misma secretaría, ya empezamos a comprar pintura y mesabancos con recursos de la misma secretaría para las escuelas. Es parte de buscar necesidades y hacer algo al respecto. También dejamos en claro que el próximo ciclo escolar continúa con la entrega de útiles y uniformes en los municipios que así lo requieran.

Viene el tema de las cuotas escolares, que suele ser un reclamo recurrente. ¿Qué les dirías a los padres de familia?.

Las cuotas escolares no son obligatorias y los materiales que otorga el gobierno del estado no están condicionados a nada. Las cuotas son para el sostenimiento de las instituciones porque hay que ser realistas, pero no deben ser obligatorias. Si los están condicionando, que lo reporten a la secretaría; es un mecanismo de ayuda, pero no es obligatorio.

¿Cómo anda la Secretaría en el tema de la basificación?.

En cuestiones de base, nuestro gobernador basificó a más de 300 trabajadores de tecnología educativa que venían de contrato desde hace más de 20 años. Eso se ha destacado mucho. También estamos trabajando con el sindicato para la asignación de administrativos e intendencia que hacen falta en las escuelas. Como proyecto de gobierno, la basificación de tecnología educativa es un gran avance.

¿Cómo te sientes en tu posición? ¿Te vas a quedar ahí o tienes algo visto en el horizonte?.

Hugo Fonseca Reyes: Me siento muy tranquilo, lo que diga el señor gobernador. Me siento cómodo con lo que estoy haciendo y se están dando buenos resultados. Lo he dicho: no soy un subsecretario de administración común, soy más de territorio para recabar necesidades.

¿El ámbito político electoral te interesa?

No estamos negados, pero no podemos perder piso; el trabajo debe hablar por sí mismo. La subsecretaría es de puertas abiertas para apoyarlos.