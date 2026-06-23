Entre lágrimas, abrazos y promesas de amor, 125 parejas dijeron “sí, acepto” en Tampico

La ceremonia fue encabezada por la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, quien indicó que cada matrimonio representa una historia única que comienza a escribirse con compromiso, amor y respeto

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Entre sonrisas, lágrimas de felicidad y el aplauso de familiares y amigos, 125 parejas algunas hasta con 20 años juntas formalizaron este martes su unión durante la Campaña de Matrimonios Colectivos realizada en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Tampico.

Al escuchar la pregunta que cambiaría oficialmente su estado civil, hombres y mujeres respondieron con un firme “sí, acepto”, sellando años de convivencia para algunos y el inicio de una nueva etapa para otros, todos con el propósito de brindar certeza jurídica a sus familias.

La ceremonia fue encabezada por la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, quien indicó que cada matrimonio representa una historia única que comienza a escribirse con compromiso, amor y respeto.

“Hoy ustedes comienzan una nueva etapa, una historia de vida en común. En este momento hacen un alto y vuelven a retomar esta relación que a lo mejor inició hace muchos años o que apenas está iniciando. Es como un libro en blanco en el que juntos empezarán a escribir. De ustedes dependerá que en cada página refleje amor, respeto y unidad”

En representación de la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, María de Villarreal, la procuradora de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Familia, Astrid Lorena Pazzi Martínez, señaló que la unión matrimonial fortalece a las familias y genera estabilidad para las nuevas generaciones.

“Este acto representa la consolidación de ese valioso vínculo y el reconocimiento de una decisión que fortalece no sólo su relación sino también el entorno familiar que han construido o que están a punto de formar. Para el Sistema DIF Tamaulipas la familia es el primer espacio de cuidado, protección y formación de valores. Fortalecer a las familias significa fortalecer a nuestra sociedad”

La presidenta del Sistema DIF Tampico, Luz Adriana Villarreal Anaya, reconoció la decisión de las parejas de legalizar su unión y destacó que este paso brinda seguridad jurídica tanto a los contrayentes como a sus hijos. Asimismo, agradeció el apoyo de empresarios locales que contribuyeron con obsequios para los recién casados.

Al término de la ceremonia, las parejas recibieron sus actas de matrimonio entre abrazos, fotografías y muestras de cariño, agradeciendo a las autoridades e instituciones que hicieron posible el trámite.

Entre las y los asistentes estuvieron los titulares de las Oficialías Primera y Segunda del Registro Civil, Lluvia Ortega Maldonado y Carlos Joan Castillo Sánchez, así como la procuradora del y director Sistema DIF Tampico, Dulce Imelda Marcial Cruz y Humberto Granados quienes acompañaron a las parejas en uno de los momentos más significativos de sus vidas que además tuvieron una alegre celebración.