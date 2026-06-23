Explica SEDENER polémica regulación de paneles solares en Tamaulipas

Diversos sectores interpretaran la propuesta como una posible imposición de permisos, restricciones o nuevos trámites para quienes buscan generar su propia energía mediante sistemas fotovoltaicos

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La iniciativa presentada recientemente en el Congreso de Tamaulipas para regular la instalación de paneles solares en viviendas, comercios y empresas ha generado una fuerte polémica entre la sociedad tamaulipeca, luego de que diversos sectores interpretaran la propuesta como una posible imposición de permisos, restricciones o nuevos trámites para quienes buscan generar su propia energía mediante sistemas fotovoltaicos.

La discusión se intensificó tras el anuncio realizado por la diputada local Lucero Deosdady Martínez López, provocando una ola de reacciones en redes sociales y entre usuarios que ya cuentan con paneles solares o que contemplan instalarlos para reducir el costo de su consumo eléctrico.

Ante la controversia, el secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez, aclaró que el objetivo principal de la propuesta no es frenar el crecimiento de la energía solar, sino garantizar que las instalaciones sean realizadas por personal capacitado y certificado, con el fin de evitar riesgos para los usuarios y para la red eléctrica.

«Lo que se busca es que las instalaciones de paneles solares sean realizadas por personal calificado y certificado, para garantizar la seguridad de los usuarios y evitar riesgos como incendios, arcos eléctricos y afectaciones a la red eléctrica», expuso el funcionario estatal.

Así también, explicó que actualmente existen casos en los que sistemas fotovoltaicos son instalados por personas sin la preparación técnica adecuada, situación que puede derivar en incendios, arcos eléctricos, daños en los equipos e incluso afectaciones al sistema eléctrico general.

Señaló que uno de los problemas más importantes es la generación de “armónicos”, alteraciones en la calidad de la energía que pueden presentarse cuando los paneles solares conectados a la red de distribución no son instalados correctamente.

Estas irregularidades, dijo, no solamente afectan a quien cuenta con el sistema, sino que pueden impactar a usuarios cercanos conectados al mismo circuito eléctrico.

Ángel Jiménez indicó que la iniciativa estaría alineada con criterios técnicos ya contemplados en normas nacionales relacionadas con instalaciones eléctricas, promoviendo que los trabajos sean realizados por profesionistas o técnicos especializados, incluidos egresados de instituciones de educación superior con formación en el área energética.

No obstante, reconoció que cualquier regulación debe evitar caer en excesos burocráticos que puedan abrir la puerta a prácticas de corrupción o a trámites innecesarios para los ciudadanos.

Por ello, consideró importante analizar a profundidad la propuesta para que exista un mecanismo ágil y transparente de supervisión.

“Hay que regular para dar certeza y seguridad, pero también debemos evitar que se genere burocracia innecesaria, porque donde hay demasiados trámites también pueden surgir problemas de corrupción.”

Como ejemplo de los riesgos que se buscan prevenir, el secretario recordó que el incendio ocurrido en el Mercado de Victoria fue atribuido a una deficiente instalación de un sistema fotovoltaico, por lo que insistió en la necesidad de fortalecer la capacitación y supervisión de quienes ofrecen este tipo de servicios.

Asimismo, finalizó diciendo que las empresas también deben cumplir con disposiciones técnicas relacionadas con el denominado Código de Red, ya que instalaciones deficientes o fuera de norma pueden contribuir a problemas de confiabilidad en el suministro eléctrico e incluso agravar situaciones de apagones.