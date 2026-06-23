Fortalecen coordinación institucional para preservar la paz y la seguridad en Ciudad Madero

El presidente municipal ha dado puntual seguimiento a las acciones en materia de seguridad desde el inicio de su administración

OSCAR FIGUEROA

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD MADERO, TAM.- En coordinación con el Gobierno del Estado de Tamaulipas y con el respaldo del gobernador, Dr. Américo Villarreal Anaya, el presidente municipal de Ciudad Madero Erasmo González Robledo encabezó este martes la sesión de la Mesa de Seguridad y Construcción de la Paz, celebrada en la Presidencia Municipal, con el propósito de dar seguimiento a las estrategias de prevención, atención y protección en beneficio de las familias maderenses.

Con especial prioridad a este tema, el presidente municipal ha dado puntual seguimiento a las acciones en materia de seguridad desde el inicio de su administración, privilegiando la coordinación con las instituciones federales y estatales para fortalecer las tareas orientadas a preservar la tranquilidad, el orden y la paz social en el municipio.

Con la participación de representantes de los tres órdenes de gobierno, se llevó a cabo la reunión dirigida por la secretaria técnica regional de la Secretaría de Gobernación, Dra. Diana Lizeth Tejada Márquez. Asimismo, se contó con la presencia del Lic. Héctor Marín Rodríguez, secretario del Ayuntamiento de Ciudad Madero; También asistió la Lic. Elda Vianhey Escobedo Briones, quien acudió en representación de la presidenta municipal de Tampico, Lic. Mónica Villarreal Anaya; así como del Lic. Jorge David Segura Arias, director jurídico general del Ayuntamiento de Altamira, en representación del doctor Armando Martínez Manríquez, presidente municipal de Altamira. Asimismo, se contó con la presencia de autoridades federales y estatales, con quienes se evaluaron los indicadores correspondientes a la última semana, registrándose únicamente tres reportes relacionados con robos atendidos a través del número de emergencias 911. Esta cifra representa una disminución respecto a la semana anterior, cuando se contabilizaron seis incidentes, reflejando resultados positivos derivados de la presencia policial y de las acciones preventivas implementadas.

Asimismo, se destacó que los operativos de vigilancia, los filtros de seguridad y el trabajo coordinado entre la Guardia Estatal, corporaciones de seguridad y autoridades de Tránsito continúan reforzando la presencia institucional, lo que permite mantener indicadores favorables en una ciudad con más de 200 mil habitantes, sin dejar de lado el compromiso permanente de seguir avanzando hacia mejores condiciones de seguridad para la población.

El Gobierno Municipal de Ciudad Madero refrenda su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado y las instancias federales para consolidar un municipio en paz, con mayor bienestar y condiciones que permitan seguir construyendo una ciudad más segura para todas y todos.