Jóvenes aplazan matrimonio y paternidad; cambia el camino hacia la adultez

¿La adultez ya no llega a los 18? Los jóvenes mexicanos están reescribiendo las reglas: menos bodas tempranas, menos hijos antes de tiempo y más años para decidir.

Por Raúl López García

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Las nuevas generaciones están redefiniendo lo que significa llegar a la vida adulta.

Casarse, tener hijos o formar un hogar ya no son decisiones que se tomen a edades tempranas como ocurrió con sus padres y abuelos, una tendencia que también se refleja en Tamaulipas y en el resto del país.

La Encuesta Demográfica Retrospectiva (EDER) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), concluye que cada vez son menos los mexicanos que contraen matrimonio o tienen su primer hijo antes de los 18 años.

Entre las generaciones más recientes, el porcentaje de personas que se unieron en pareja antes de alcanzar la mayoría de edad cayó de 22.4 a 15 por ciento, mientras que la maternidad y paternidad temprana descendió de 15.9 a 10.8 por ciento.

El estudio también revela un cambio importante en la forma en que los jóvenes planifican su futuro.

El uso de métodos anticonceptivos pasó de apenas 2.4 por ciento en generaciones anteriores a 13.4 por ciento en las más jóvenes, lo que refleja una mayor capacidad para decidir cuándo iniciar una familia y asumir responsabilidades parentales.

Sin embargo especialistas advierten que este retraso en las etapas tradicionales de la adultez no necesariamente está relacionado con mejores condiciones de vida.

Aunque los jóvenes permanecen más tiempo estudiando o postergan compromisos familiares, muchos enfrentan dificultades para acceder a empleos bien remunerados, vivienda propia o estabilidad financiera.

La combinación de salarios limitados, altos costos de vida e incertidumbre laboral ha provocado que miles de jóvenes retrasen proyectos personales importantes. El resultado es una juventud que prolonga su estancia en el hogar familiar y que enfrenta una transición más lenta y compleja hacia la independencia económica.

Para entidades como Tamaulipas el fenómeno plantea nuevos desafíos.

Las políticas públicas diseñadas para generaciones anteriores enfrentan ahora una realidad distinta, donde la juventud dura más tiempo y las necesidades han cambiado. Mientras las formas tradicionales de llegar a la adultez pierden peso, surge la necesidad de crear oportunidades que permitan a los jóvenes construir un proyecto de vida estable en un entorno cada vez más incierto.