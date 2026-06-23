La fortuna de Gertz Manero: 13 casas y terrenos, vehículos de lujo y joyas con valor de casi 20 millones de pesos

En su declaración patrimonial, la cual se hizo pública después haber estado reservada en su pasó por la FGR, Gertz Manero informó que también heredó 18.3 millones de pesos en joyas, relojes y monedas

POR. STAFF

MÉXICO.- El exfiscal general de la República (FGR) y hoy embajador de México en el Reino Unido, Alejandro Gertz Manero, posee 13 bienes inmuebles -entre casas, departamentos y terrenos-; autos de lujo donde destaca un Rolls Royce que compró de contado por 2.7 millones de pesos; y 15 cuentas bancarias, algunas de ellas en Estados Unidos, España, y Suiza.

En su declaración patrimonial, la cual se hizo pública después haber estado reservada en su pasó por la FGR, Gertz Manero informó que también heredó 18.3 millones de pesos en joyas, relojes y monedas, así como diversas obras de arte con un valor por 8 millones de pesos que afirmó también heredó.

En la plataforma Declaranet, Alejandro Gertz Manero indicó que el año pasado, por su cargo al frente de la FGR tuvo ingresos por un millón 720 mil 713 pesos; y 271 mil por rendimientos en valores bursátiles, publicó El Universal este martes.

En el apartado de Bienes Muebles, el embajador detalló que el 11 de noviembre de 2020, ya siendo titular de la FGR, compró de contado un Rolls Royce por un valor de 2.7 millones de pesos a la empresa Automotriz Hermer SA de CV.

Antes de este vehículo, compró de contado otros automóviles: en 1995 un Cadillac por 160 mil pesos; un Mercedes Benz en 2020 por 200 mil y en 2012, otro Rolls Royce modelo 1966 por 250 mil pesos.

Por herencia, Alejandro Gertz Manero informó que obtuvo en febrero de 2018 un Ford Galaxi modelo 1972; en 2016 un Dodge Darte modelo 1982; y en 2017, un Ford Lincoln modelo 1994.

En el apartado de Bienes Muebles, el embajador indicó que en junio de 2007 compró a crédito una casa de 160 metros por un millón 190 mil dólares por medio de un crédito hipotecario que obtuvo por el banco Chase Home Finance LLC.

En diciembre de 2013, Gertz Manero informó que compró de contado un departamento de 223 metros con un valor de un millón de euros.

Cuentas en Suiza, España y EU

El exfiscal indicó que tiene a su nombre 15 cuentas bancarias entre fondos de inversión, cuentas de cheques, afores, y en donde destaca cuentas en bancos en Suiza, España y Estados Unidos, cuyos montos no fueron revelados.

Gertz Manero informó que tiene una tarjeta de crédito con American Express que abrió en diciembre de 2024 y de la cual tiene un adeudo por 75 mil 480 pesos; tiene un crédito hipotecario en Estados Unidos por 576 mil 882 dólares con Chase Bank.

En el rubro de participación de sociedades y asociaciones, el embajador de México en Reino Unido informó que es colaborador en la Universidad de las Américas AC.