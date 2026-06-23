Lamenta alcalde fallecimiento de Christian Cárdenas

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el alcalde confirmó el deceso del trabajador y manifestó su solidaridad con familiares, amigos y compañeros de trabajo de la víctima

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El presidente municipal de Victoria, Eduardo Gattás Báez, expresó sus condolencias por el fallecimiento de Christian Cárdenas, trabajador que participaba en la construcción de la segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria y que perdió la vida tras el accidente registrado durante las labores de la obra.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el alcalde confirmó el deceso del trabajador y manifestó su solidaridad con familiares, amigos y compañeros de trabajo de la víctima, a quienes envió sus oraciones y condolencias ante la irreparable pérdida.

“Hoy, mis pensamientos y mis oraciones están con su familia, con sus compañeros de trabajo y con sus amigos”, señaló el edil victorense en su publicación, donde reconoció el dolor que enfrenta el entorno cercano de Christian Cárdenas.

Gattás Báez también destacó la labor realizada por los cuerpos de emergencia, Protección Civil y las distintas corporaciones que participaron en las tareas de búsqueda y rescate, subrayando que sus esfuerzos estuvieron enfocados en salvaguardar la vida humana durante la contingencia.

Asimismo, llamó a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y de la información emitida por las autoridades competentes, ante las diversas versiones que han circulado tras el accidente.

El alcalde recordó que la obra de la segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria es ejecutada por una empresa privada contratada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y señaló que la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) continuará informando sobre los avances en las reparaciones y el restablecimiento del servicio de agua potable en la capital tamaulipeca.

Finalmente, Gattás Báez reiteró el compromiso de las autoridades de seguir trabajando de manera coordinada, privilegiando la seguridad, la dignidad de las personas y el bienestar de la población.