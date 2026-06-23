Padre encuentra el cuerpo de su hijo dentro de tubería del Acueducto Guadalupe Victoria

El señor Arturo permanecía en el lugar del accidente en el kilómetro 28 de la carretera Victoria–Casas, tras ser informado por otro de sus hijos, del accidente registrado la tarde del lunes

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

VICTORIA, Tam.- Finalmente, luego de más de 24 horas, el señor Arturo Cárdenas, encontró a su hijo Christian Arturo Cárdenas Cárdenas, dentro de un tubo de la línea del Acueducto Guadalupe Victoria.

El señor Arturo permanecía en el lugar del accidente en el kilómetro 28 de la carretera Victoria–Casas, tras ser informado por otro de sus hijos, del accidente registrado la tarde del lunes.

De acuerdo con los primeros informes, la tubería de la primera línea del acueducto se fracturó, mientras realizaban trabajos de reparación, en ese momento el agua salió con fuerza.

Cuatro trabajadores lograron ponerse a salvo, sin embargo, Christian Arturo que tenía seis meses trabajando en la empresa encargada de los trabajos en el acueducto no logró salir a tiempo, siendo arrastrado con la fuerza del agua hasta el tubo de la segunda línea.

En varias ocasiones, el señor Arturo pidió le permitieran bajar a buscar él mismo a su hijo, lo que en principio no le permitieron ya que le señalaban no contaba con preparación.

Finalmente el hombre entró a uno de los tubos que cortaron en la línea del acueducto, donde se reportó la fractura de la tubería, sin lograr encontrar a su hijo en ese lugar.

Luego cuando cortaron otro de los tubos, esta vez de la segunda línea, y nuevamente el hombre solicitó bajar nuevamente y adentrarse en ese tramo de la tubería, lo que le permitieron hiciera con arnés y lámapara para buscar a su hijo.

Tras varios minutos y maniobras, el hombre que fue asegurado con arnés y cuerdas, logró ubicar dentro del tubo el cuerpo de su hijo mayor, mientras personal lograron jalarlo para sacar a la víctima mortal.

Personal del Servicio Médico Forense trasladó el cuerpo del joven para realizar la autopsia de ley.